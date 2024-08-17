"Врятується" лише одна область: синоптики прогнозують небезпечну погоду на початку тижня

Українців попередили про те, що більшість регіонів знову накриє спека

На початку робочого тижня Україну накриє нова хвиля спеки. У більшості регіонів оголосили найвищий (червоний) рівень небезпеки.

Про це повідомили в "Укргідрометцентрі". Також у деяких регіонах прогнозуються дощі.

Синоптики попереджають, що 18-20 серпня у всіх областях, крім Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. При цьому 19 серпня, судячи з карти, від пожежної небезпеки "врятується" лише одна область — Закарпатська. 20 серпня надзвичайний рівень оголошено у всіх регіонах, окрім Волинської області. Високий рівень пожежної небезпеки означає, що погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах.

За прогнозом синоптиків, температура повітря 18 серпня вдень сягатиме +29+34 градусів, а вночі опускатиметься до +14+19 градусів та +22 градусів на півдні країни. Сильна спека до +35+26 градусів очікується у Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях. У Карпатах буде найхолодніше — від +22 до +27 градусів.

Короткочасний дощ із грозами прогнозується на заході країни, у Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Також "Телеграф" розповідав, що температура повітря в Україні знову підніметься до +38 градусів. Синоптик розповів яким регіонам приготуватися.