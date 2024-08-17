"Спасется" только одна область: синоптики прогнозируют опасную погоду в начале недели

Украинцев предупредили о том, что большинство регионов снова накроет жара

В начале рабочей недели Украину накроет новая волна жары. В большинстве регионов объявили самый высокий (красный) уровень опасности.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Также в некоторых регионах прогнозируются дожди.

Синоптики предупреждают, что 18-20 августа во всех областях, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. При этом 19 августа, судя по карте, от пожарной опасности "спасется" только одна область — Закарпатская. 20 августа чрезвычайный уровень объявлен во всех регионах, кроме Волынской области. Высокий уровень пожарной опасности означает, что погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха 18 августа днем будет достигать +29+34 градусов, а ночью будет опускаться до +14+19 градусов и +22 градусов на юге страны. Сильная жара до +35+26 градусов ожидается в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях. В Карпатах будет прохладнее всего — от +22 до +27 градусов.

Кратковременный дождь с грозами прогнозируется на западе страны, в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что температура воздуха в Украине снова поднимется до +38 градусов. Синоптик рассказал, каким регионам приготовиться.