Незаконне утримання військовозобов'язаного у ТЦК та СП: що робити

Юристи дали покрокову інструкцію

Українських чоловіків під час мобілізації можуть незаконно утримувати в ТЦК та СП, якщо ті відмовляються від повістки. Як військовозобов'язаному діяти в такому випадку.

Особи мають право не тільки подзвонити рідним, а й отримати правову допомогу з проханням надати адвоката коштом держави. Про це пояснили фахівці "Юридичної сотні" виданню "Фокус".

Після того, як особі надали адвоката, останній має звернутись до слідчо-оперативної групи, повідомити про незаконне утримання військовозобов'язаного у ТЦК та СП та викликати її.

Другий крок — суд. Він розташований на території військкомату. За словами експертів, апелювати можуть також родичі особи і навіть вночі. У такому випадку викликається охорона, що чергує цілодобово, яку треба попросити зв'язатись з начальником канцелярії. Своєю чергою останній має викликати слідчого суддю і адвокат подає скаргу про незаконне утримання людини під вартою.