Переходь на бік літнього часу! Найкумедніші меми і приколи про переведення годинника, які змусять сміятися

А ви вже виспалися? Тоді нумо усміхатися!

Переведення годинника – це маленька щорічна змова проти нашого біоритму. І хоча в Україні цю традицію певний час думали скасовувати, все ж без підпису президента Зеленського ми знову переводимо стрілки годинника. Цього разу — на літній час у неділю, 30 березня, тобто на годину вперед.

Більшість українців доволі негативно сприймають подібні годинникові "американські гірки". Тому багато жартів на просторах інтернету пов’язані з браком сну, погіршенням самопочуття та плутаниною в розкладі дня.

"Телеграф" переглянув соцмережі та зібрав для вас найяскравіші та найкумедніші жарти і меми про переведення годинника на літній час. Ці прикольні картинки гарантовано підіймуть вам настрій на декілька днів вперед, а також змусять посміхнутися у цей непростий для нашої держави час.

Перехід на літній час 2025: смішні жарти та меми

"Літній час: тепер ви офіційно спізнюєтесь на годину раніше, ніж зазвичай!"

"Плюс одна година світла – мінус одна година сну. Дякуємо, уряд!"

"Це не я спізнився, це всесвіт вирішив обдурити мене на годину!"

Якщо у вас є проблеми із автоматичним переведенням годинників на телефоні чи ноутбуці, "Телеграф" має кілька порад, котрі допоможуть це зробити власноруч. Також ми писали, як можна зменшити негативний вплив процесу зміни "часового поясу" на власне здоров'я.