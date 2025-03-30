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Переходь на бік літнього часу! Найкумедніші меми і приколи про переведення годинника, які змусять сміятися

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
Прикольні картинки, які зарядять позитивом на цілий день
Прикольні картинки, які зарядять позитивом на цілий день. Фото Колаж "Телеграфу"

А ви вже виспалися? Тоді нумо усміхатися!

Переведення годинника – це маленька щорічна змова проти нашого біоритму. І хоча в Україні цю традицію певний час думали скасовувати, все ж без підпису президента Зеленського ми знову переводимо стрілки годинника. Цього разу — на літній час у неділю, 30 березня, тобто на годину вперед.

Більшість українців доволі негативно сприймають подібні годинникові "американські гірки". Тому багато жартів на просторах інтернету пов’язані з браком сну, погіршенням самопочуття та плутаниною в розкладі дня.

"Телеграф" переглянув соцмережі та зібрав для вас найяскравіші та найкумедніші жарти і меми про переведення годинника на літній час. Ці прикольні картинки гарантовано підіймуть вам настрій на декілька днів вперед, а також змусять посміхнутися у цей непростий для нашої держави час.

Перехід на літній час 2025: смішні жарти та меми

кіт біля годинника
Фото: ИИ, "Телеграф"
мем кіт
дев'ять чи десять

"Літній час: тепер ви офіційно спізнюєтесь на годину раніше, ніж зазвичай!"

жарт переведення годинника
Фото: ИИ, "Телеграф"
мем про літній час
@tymoshchuk_maksim11 Скоро по всіх дільницях поліції 🤣 #рекомендації#літнійчас#скількигодин#приколи#гумор ♬ оригінальний звук - •~°_Vik_tora.aa°~•
меми коти

"Плюс одна година світла – мінус одна година сну. Дякуємо, уряд!"

шрек меми
Фото: ИИ, "Телеграф"
прикольна картинка з котом
коти жарти

"Це не я спізнився, це всесвіт вирішив обдурити мене на годину!"

перехід на літній час
переведення годинника
переведення годинника
переведення годинника жарти
переведення годинника приколи

Якщо у вас є проблеми із автоматичним переведенням годинників на телефоні чи ноутбуці, "Телеграф" має кілька порад, котрі допоможуть це зробити власноруч. Також ми писали, як можна зменшити негативний вплив процесу зміни "часового поясу" на власне здоров'я.

Теги:
#Сміх #Жарти #Переведення годинника #Літній час #Меми