Європа не у пріоритеті: у WP отримали секретну стратегію Пентагону, що задумали у Трампа

Меморандум визначає пріоритети Збройних сил США

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Хегсет має намір переорієнтувати збройні сили США на стримування захоплення Тайваню Китаєм та зміцнення внутрішньої оборони шляхом "прийняття ризику" в Європі та інших частинах світу.

Про це йдеться у секретному внутрішньому меморандумі, пише The Washington Post (WP). Зазначається, що цей документ відомий як "Тимчасовий стратегічний посібник із національної оборони" і позначений у більшості уривків грифом "таємно". Він був поширений у Пентагоні в середині березня та підписаний Хегсетом.

У документі загалом і місцями в партійних подробицях описується реалізація бачення президента Дональда Трампа з підготовки та перемоги у потенційній війні проти Пекіна та захисту Сполучених Штатів від загроз у "ближньому зарубіжжі", включаючи Гренландію та Панамський канал.

"Перша адміністрація Трампа та адміністрація Байдена характеризували Китай як найбільшу загрозу для США і позиціонували сили для підготовки й стримування конфлікту в Тихоокеанському регіоні. матеріал.

Також у документі зазначається, що Пентагон "візьме на себе ризик на інших театрах воєнних дій" з урахуванням кадрових та ресурсних обмежень. Крім того, буде чинитися тиск на союзників у Європі, на Близькому Сході та Східній Азії, щоб ті витрачали більше коштів на оборону і взяли на себе основну роль у стримуванні від загроз з боку Росії, Північної Кореї та Ірану.

У керівництві йдеться, що агентство перемикне увагу на контртерористичні місії проти угруповань, які здатні та мають намір завдати удару по США, що є сигналом про те, що воно віддаватиме пріоритет бойовикам на Близькому Сході та в Африці, які дестабілізують обстановку в регіоні, але не мають амбіцій атакувати.

"Китай – єдина постійна загроза для міністерства (Міноборони США – Ред.). Недопущення того, щоб захоплення Тайваню Китаєм стало доконаним фактом, при одночасному захисті США – єдиний сценарій для міністерства", – зазначив Хегсет.

Видання зазначило, нові вказівки Пентагону щодо "захисту" Тайваню включають збільшення присутності військ за допомогою підводних човнів, бомбардувальників, безпілотних кораблів та спеціальних підрозділів армії та морської піхоти, а також більшу увагу до бомб, які знищують укріплені та підземні цілі.

Крім того, план передбачає покращення оборони дислокації американських військ в Індо-Тихоокеанському регіоні, створення заздалегідь розміщених запасів та покращення матеріально-технічного забезпечення.

Штати також планують вплинути на адміністрацію Тайваню, щоб острів збільшив частку військових витрат із нинішніх 2,5% до 10% ВВП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що радник Трампа з національної безпеки Майкл Уолц помилково додав головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга до закритої групи в Signal, а згодом міністр оборони Піт Хегсет направив йому деталі американських ударів по Ємену за кілька годин до їх початку.