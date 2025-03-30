Путін готує новий великий наступ в Україні: де і коли на нього чекати, — ISW

Таким чином росіяни хочуть посилити вплив РФ на переговорах про припинення вогню

Російські війська готові активізувати наступальні операції в кількох районах лінії фронту, сподіваючись вплинути на перемир’я та переговори. Відбутися це може навесні та влітку поточного року.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). На думку аналітиків, росіяни не здатні в цьому випадку досягти значних успіхів.

"Російські сили готуються розпочати нову наступальну операцію в невказаному секторі лінії фронту найближчими тижнями, щоб максимально посилити тиск на Україну і посилити вплив Росії на переговорах про припинення вогню", — йдеться в матеріалі.

Останнім часом аналітики відомства спостерігали активізацію наступальних дій росіян на Оріхівському, Покровському та Лиманському напрямках, а також на півночі Сумської області. В останньому випадку це спроба противника витіснити ЗСУ з позицій у Курській області. При цьому, незважаючи на активізацію, ворог не досяг тактичних успіхів на зазначених напрямках.

"Російські війська просунулися як мінімум на три кілометри від адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей у двох районах Покровського напрямку, і Кремль, ймовірно, використовуватиме майбутні російські наступи на південний схід Дніпропетровської області, щоб сіяти хаос та страх в інформаційному просторі", — пише ISW.

Аналітики вважають, що військове командування навряд чи перекине війська з Курської області, якщо Росія має намір провести узгоджену наступальну операцію із захоплення міста Суми чи просування до нього. Росія, ймовірно, не має достатньої кількості готових до розгортання резервів оперативного рівня для проведення суттєвих наступальних операцій проти міст Суми, Харків та Запоріжжя без перекидання сил, які вже задіяні в інших районах лінії фронту.

В Інституті також вважають малоймовірною здатність армії РФ провести три масштабні наступальні операції проти зазначених великих українських міст навіть після таких передислокацій. Причиною називаються суттєві втрати Росії у бронетехніці та особовому складі за останні три роки бойових дій.

"ISW не спостерігав повідомлень у відкритих джерелах про значні передислокації російських військ у напрямку Сум, Харкова чи Запоріжжя — що вказувало б на підготовку до відновлення наступальних зусиль у цих областях — на момент написання цього звіту і продовжить повідомляти про будь-які помітні передислокації російських військ, хоча російські війська могли проводити ротації, не зазначені у звітах у відкритих джерелах", — кажуть аналітики.

При цьому, як зазначається, війська РФ можуть спробувати просунутися в межах досяжності артилерії цих міст до можливого наземного припинення вогню, щоб "зробити життя цивільного населення в цих населених пунктах нестерпним" або "підготуватися до наземних операцій до встановлення припинення вогню".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський вважає, що наступ росіян може розпочатися навесні 2025 року.