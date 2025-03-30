Скільки коштує купити "однушку" у Львові: порівняння цін новобудов і вторинного ринку

Квартира у Львові: новобудова чи вторинний ринок – що вигідніше?

Львів залишається одним із найпривабливіших міст України для інвестицій у нерухомість. Особливим попитом користуються однокімнатні квартири, які є оптимальним варіантом як для молодих сімей, так і для інвесторів. Проте перед потенційними покупцями завжди постає питання: що обрати – житло в новобудові чи на вторинному ринку?

"Телеграф" проаналізував актуальні ціни, переваги та недоліки кожного з варіантів, аби допомогти зробити обґрунтований вибір.

Ринок нерухомості Львова демонструє стійку тенденцію до зростання цін навіть в умовах поточних викликів. Станом на березень 2025 року середні ціни на однокімнатні квартири в новобудовах Львова варіюються залежно від району:​

Галицький район: від 75 000 грн/кв.м.​

Личаківський район: від 46 000 грн/кв.м.​

Франківський район: від 46 000 грн/кв.м.​

Залізничний район: від 40 000 грн/кв.м.​

Сихівський район: від 63 000 грн/кв.м.​

Шевченківський район: від 47 000 грн/кв.м.

Переваги купівлі однокімнатної квартири у новобудові

1. Сучасні планування та інженерні рішення. Новобудови пропонують оптимізовані планування, де кожен квадратний метр використовується ефективно. Часто можна знайти варіанти з відкритим простором, високими стелями та панорамними вікнами. Інженерні комунікації відповідають сучасним стандартам, що забезпечує енергоефективність та комфорт.

2. Відсутність "історії" та необхідності капітального ремонту. Купуючи житло у новобудові, ви отримуєте "чистий аркуш" – відсутні приховані проблеми з комунікаціями, стінами чи фундаментом.

3. Можливість розстрочки та гнучких схем оплати. Забудовники часто пропонують привабливі умови оплати: розстрочку до завершення будівництва, знижки при 100% оплаті, програми лояльності. У деяких випадках можлива оплата частинами без додаткових відсотків.

4. Вища ліквідність у майбутньому. Квартири в нових будинках зазвичай мають вищу ліквідність на ринку порівняно зі старим житловим фондом, що важливо для інвесторів.

Недоліки новобудов

1. Ризики недобудови. Незважаючи на регулювання ринку, ризик затримки будівництва або взагалі припинення робіт залишається актуальним, особливо в нестабільні економічні періоди.

2. Додаткові витрати на ремонт "з нуля". Більшість новобудов продаються без оздоблення, тому потрібно закласти додатковий бюджет на ремонт та облаштування – від 8 000 до 15 000 грн/м² залежно від рівня оздоблення.

3. Час очікування. Від моменту інвестування до отримання готової квартири може пройти 1-3 роки, що не завжди прийнятно для тих, хто потребує житла негайно.

На вторинному ринку ціни варіюються залежно від району, стану будинку та самої квартири:

Радянська забудова: в середньому 1 900 000 грн

Австрійська/польська забудова (центр): в середньому 3 000 000 грн

Модернізовані будинки 1990-2000-х років: 2 500 000 грн

Переваги купівлі на вторинному ринку

1. Можливість швидкого заселення. Ви можете придбати квартиру і відразу в неї заселитися, особливо якщо вона продається з ремонтом та меблями.

2. Сформована інфраструктура району. Старі райони зазвичай мають добре розвинену інфраструктуру: магазини, школи, дитячі садки, поліклініки – все вже функціонує.

3. Можливість зниження ціни під час торгу. На вторинному ринку часто є більший простір для торгу – можна знизити ціну на 5-10%.

4. Прозорі юридичні аспекти. Квартира на вторинному ринку вже має історію, всі документи оформлені, ризики мінімальні.

Недоліки вторинного ринку

1. Застарілі планування та комунікації. Квартири у старих будинках часто мають незручні планування, малі кухні, відсутність місця для пральної машини, застарілу електропроводку та труби.

2. Потенційні приховані проблеми. Старі будинки можуть мати проблеми з фундаментом, дахом, стінами, які не завжди можна виявити при першому огляді.

3. Необхідність капітального ремонту. Часто квартири на вторинному ринку потребують суттєвих вкладень у ремонт – від 10 000 грн/м² за кардинальну зміну всіх комунікацій та оздоблення.

Вибір між покупкою однокімнатної квартири у новобудові чи на вторинному ринку у Львові залежить від потреб та фінансових можливостей покупця.

Новобудови підходять тим, хто хоче сучасне житло з якісними комунікаціями, можливістю розстрочки та високою ліквідністю. Проте вони вимагають додаткових витрат на ремонт та мають ризики затримки будівництва.

підходять тим, хто хоче сучасне житло з якісними комунікаціями, можливістю розстрочки та високою ліквідністю. Проте вони вимагають додаткових витрат на ремонт та мають ризики затримки будівництва. Вторинне житло — гарний варіант для тих, хто хоче заселитися одразу, цінує розвинену інфраструктуру та готовий до потенційного ремонту.

Якщо ключовим фактором є ціна, вторинний ринок може бути вигіднішим. Якщо ж покупець розглядає житло як довгострокову інвестицію, варто звернути увагу на якісні новобудови.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштує однокімнатна квартира в Києві станом на березень 2025 року, порівнявши пропозиції на вторинному ринку та в новобудовах.