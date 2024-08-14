Усе одно знайдуть? Як військовозобов'язаному вручать повітку, якщо він не має місце прописки

Адвокат назвав послідовність дій ТЦК

За певних умов військовозобов'язаний може стати на облік в ТЦК чи СП не за місцем прописки і йому все одно передбачена повістка. Це саме стосується осіб, що мають реєстрацію на тимчасово окупованій території (ТОТ).

Адвокат Дмитро Франчук каже, передає "РБК-Україна", що військовий обов'язок стосується всіх українців чоловічого роду, які мають призовний вік. Процес вручення повістки під час воєнного стану може відрізнятись, але уникнути цього особі, яка не має місце прописки, не вдасться.

Які є етапи надсилання повісток

Перший — повістка буде надіслана на останнє місце проживання;

Другий — повістку можуть вручити чоловікові на місці роботи;

Третій — документ може бути переданий близьким родичам чоловіка, який не має постійного місця проживання;

Четвертий — якщо чоловік має контактний телефон чи пошту, то представники ТЦК чи СП спробують зв'язатись з ним через контактні дані.

Водночас якщо чоловік перебуває на ТОТ, то його мобілізація ускладнюється, адже з ним проблематично зв'язатись фізично.

"Військкомати активно шукають військовозобов'язаних, використовуючи різноманітні джерела інформації, включаючи бази даних, соціальні мережі та інші", – каже Франчук.

Отже, не постійне місце проживання або його відсутність не звільняє чоловіка від вручення повістки, хоча це ускладнює процес для представників військкомату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можна обновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП у серпні.