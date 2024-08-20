Додаток "Армія+": 5 підводних каменів, які викликають запитання у військових

Електронні рапорти — довгоочікувана функція

Майже два тижні тому в Україні офіційно запустили мобільний додаток "Армія+" для українських військовослужбовців. Ключовою функцією стала можливість подавати електронні рапорти — довгоочікувана новація, покликана позбавити військових паперової тяганини.

Проте "Телеграф" звернув увагу на певні проблеми з додатком і наказом, який регулює роботу з рапортами у системі Міністерства оборони України.

Покарання за невикористання системи відсутнє

Своїми спостереженнями з "Телеграфом" поділився військовий адвокат, юрист Центру надання підтримки ветеранам Роман Лихачов.

— Перш за все, якщо ми відкриваємо [закон] по рапортах, то бачимо, що законодавство нібито й зобов'язало командування військових частин, зокрема командирів, зареєструватися. Проте нема прямої вказівки, що це повинно бути зроблено в конкретні строки. А відповідальність за те, що вони не зареєструються, не встановлена. Це адміністративна чи дисциплінарна відповідальність? Цього нема. Якщо нема покарання, значить у системі Міноборони з цим будуть проблеми, — переконаний він.

Проблеми з розглядом рапортів

Механізм обробки рапортів досі потребує вдосконалення. Непоодинокі випадки, коли керівництво ігнорує строки розгляду. Військовослужбовець чекає на відповідь, але марно. Єдиний вихід — судовий позов. Однак це може розтягтися на півтора року.

— Через 18 місяців військовослужбовець отримає судове рішення, яке зобов’яже командування розглянути рапорт. Але навіть тоді командування може дати немотивовану відмову, — пояснює Роман Лихачов.

До речі, відсутність чітких критеріїв для відмови також залишається явною проблемою.

Оскільки конкретні підстави для відмови не розписані, вона може бути обґрунтована чим завгодно: від "не за графіком" до "нестача особового складу". Коли, наприклад, 30% військових відсутні замість дозволених 5,5%, що ускладнює виконання бойових завдань. Нерідко причини відмови мають суто суб'єктивний характер.

— Розумію причини такої ситуації — недоукомплектованість підрозділів. Якщо надавати відпустки всім без винятку, це може ускладнити виконання бойових завдань, — каже Роман Лихачов.

У законі також не прописано, яким чином військовослужбовець дізнається про рішення по самому рапорту. Не визначено і як саме командир має надавати підлеглим свій ID-номер та ID-номери підрозділів.

— Тобто яким чином надати? Просто стати на шикування і сказати, мій ID-номер такий-то? Все дуже поверхнево прописано, — пояснює військовий адвокат.

А де рапорти на звільнення?

Цікаво, що нова система не враховує аспекти, пов'язані зі звільненням військовослужбовців.

— Я принаймні у системі не побачив функції оформити рапорт на звільнення. Хоча це набагато важливіше, аніж рапорти на відпустку. Коли військовослужбовці подають запит на звільнення, наприклад через інвалідність, військові частини нерідко гальмують процес направлення на медичну комісію, — каже зі свого досвіду юрист Центру надання підтримки ветеранам.

Це при тому, що рапорти на звільнення — одне з найчастіших запитань, з якими звертаються військовослужбовці до юристів.

Можливість уникнення електронної форми

І хоч армія щороку стає більш цифровізованою, процес реєстрації в системах все ще є технічно складним для частини військовослужбовців.

— Для реєстрації потрібна банківська карта. Не всі готові до цього — я зустрічав командирів, які користуються кнопковими телефонами, — зауважує адвокат.

Більше того, закон передбачає можливість використання паперової форми рапорту, якщо у командира нема кваліфікованого електронного підпису. Це фактично відкриває можливість для командирів обґрунтовувати небажання працювати з електронною формою, зокрема через відсутність необхідного підпису.

— Командир може посилатися навіть на те, що не може покинути позиції для оформлення електронного підпису, — каже Лихачов.

За словами військового юриста, невідомо, чи це було зроблено навмисно, але командуванню залишили чимало лазівок.

Позитив нововведення

Попри критику, військовий юрист Роман Лихачов відзначає і позитивні сторони.

— Звісно, це крок уперед і певне зрушення. Я сам служив 10 років і пам'ятаю, як кожна бригада мала свої уявлення про написання рапортів. Я бачив сотні різних зразків. Тепер хоча б частина цієї бюрократії впорядкована, — каже адвокат.

Нагадаємо, за кілька днів після запуску у додатку авторизувалися 52 тисячі військовослужбовців із 51 військової частини. Ефективність і перші рішення у додатку можливо буде оцінити пізніше. Однак вже зараз військові починають ставити логічні запитання.