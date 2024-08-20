Приложение "Армия+": 5 подводных камней, которые вызывают вопросы у военных

Электронные рапорты — долгожданная функция

Около двух недель назад в Украине официально запустили мобильное приложение "Армия+" для украинских военнослужащих. Ключевой функцией стала возможность подавать электронные рапорты — долгожданная новация, призванная лишить военных бумажных проволочек.

Однако "Телеграф" обратил внимание на определенные проблемы с приложением и приказом, регулирующим работу с рапортами в системе Министерства обороны Украины.

Наказание за неиспользование системы отсутствует

Своими наблюдениями с "Телеграфом" поделился военный адвокат, юрист Центра оказания поддержки ветеранам Роман Лихачев.

— Прежде всего, если мы открываем [закон] по рапортам, то видим, что законодательство якобы обязало командование воинских частей, в том числе командиров, зарегистрироваться. Однако нет прямого указания, что это должно быть сделано в конкретные сроки. Ответственность за то, что они не зарегистрируются, не установлена. Это административная или дисциплинарная ответственность? Этого нет. Если нет наказания, значит, в системе Минобороны с этим будут проблемы, — убежден он.

Проблемы с рассмотрением рапортов

Механизм обработки рапортов до сих пор требует совершенствования. Нередки случаи, когда руководство игнорирует сроки рассмотрения. Военнослужащий ждет ответа, но тщетно. Единственный выход — судебный иск. Однако это может растянуться на полтора года.

— Через 18 месяцев военнослужащий получит судебное решение, которое обяжет командование рассмотреть рапорт. Но даже тогда командование может дать немотивированный отказ, — объясняет Роман Лихачев.

Кстати, отсутствие четких критериев для отказа остается явной проблемой.

Поскольку конкретные основания для отказа не расписаны, он может быть обоснован чем угодно: от "не по графику" до "нехватки личного состава". Когда, например, 30% военных отсутствуют вместо разрешенных 5,5%, что усложняет выполнение боевых задач. Нередко причины отказа носят чисто субъективный характер.

— Понимаю причину такой ситуации — недоукомплектованность подразделений. Если предоставлять отпуска всем без исключения, это может усложнить выполнение боевых задач, — говорит Роман Лихачев.

В законе также не прописано, каким образом военнослужащий узнает решения по самому рапорту. Не определено и как командир должен предоставлять подчиненным свой ID-номер и ID-номера подразделений.

— То есть каким образом предоставить? Просто встать на построение и сказать, мой ID-номер такой-то? Все очень поверхностно прописано, – объясняет военный адвокат.

А где рапорты на увольнение?

Интересно, что новая система не учитывает аспекты, связанные с увольнением военнослужащих.

— Я, по крайней мере, в системе не увидел функции оформить рапорт на увольнение. Хотя это гораздо важнее рапортов на отпуск. Когда военнослужащие подают запрос на увольнение, например, из-за инвалидности, воинские части нередко тормозят процесс направления на медицинскую комиссию, — говорит по своему опыту юрист Центра оказания поддержки ветеранам.

Это при том, что рапорты на увольнение — один из самых частых вопросов, с которыми обращаются военнослужащие к юристам.

Возможность избегания электронной формы

И хотя армия ежегодно становится более цифровизированной, процесс регистрации в системах все еще технически сложен для части военнослужащих.

— Для регистрации нужна банковская карта. Не все готовы к этому — я встречал командиров, пользующихся кнопочными телефонами, — говорит адвокат.

Более того, закон предусматривает возможность использования бумажной формы рапорта, если у командира нет квалифицированной электронной подписи. Это фактически открывает возможность для командиров обосновывать нежелание работать с электронной формой, в частности, из-за отсутствия необходимой подписи.

— Командир может ссылаться даже на то, что не может бросить позиции для оформления электронной подписи, — говорит Лихачев.

По словам военного юриста, неизвестно, было ли это сделано намеренно, но командованию оставили немало лазейок.

Позитив нововведения

Несмотря на критику, военный юрист Роман Лихачев отмечает и положительные стороны.

— Конечно, это шаг вперед и определенный сдвиг. Я сам служил 10 лет и помню, как у каждой бригады были свои представления о написании рапортов. Я видел сотни разных образцов. Теперь хотя бы часть этой бюрократии упорядочена, — говорит адвокат.

Напомним, через несколько дней после запуска в приложении авторизовалось 52 тысячи военнослужащих из 51 воинской части. Эффективность и первые решения в приложении можно будет оценить позже. Однако уже сейчас военные начинают задавать логические вопросы.