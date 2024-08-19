Служив у Нацгвардії, але звільнився: як виглядає єдиний син Олександра Турчинова Кирило (фото)

Син експолітика зник з радарів

Олександр Турчинов — ексголова СБУ, екснардеп України та секретар РНБО. Він також був лідером помаранчевої революції та долучався до масштабних протестних акцій. Зараз колишній політик поповнив лави ЗСУ і захищає нашу країну. Його син, Кирило Турчинов, ще у 2014 році отримав повістку і пішов служити до Нацгвардії.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чи досі служить син Олександра Турчинова і як він виглядає.

Що відомо про Кирила Турчинова

Народився єдиний син екснардепа України 28 серпня 1992 року. Навчався у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Паралельно служив у Нацгвардії України. Як виявилося пізніше, Кирило Турчинов займався документообігом.

Відомо, що юнак також був активістом молодіжного крила Народного фронту. Він також організовував флеш-моби і проводив екскурсії по Верховній Раді. Хлопець стажувався в парламенті як аспірант Інституту законодавства Верховної Ради, і навіть публікував статті в місцевому спеціалізованому виданні.

Коли Кирилу Турчинову прийшла повістка в 2014 році, він не став "відмазуватись" від служби і пішов у військкомат. Хлопець також не брав довідку з церкви, адже його сім’я — протестанти за релігією і це можливо було зробити. Кирило Турчинов звільнився з Нацгвардії через те, що не встигав поєднувати службу і навчання.

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