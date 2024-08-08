В Україні запустили додаток Армія+: які в ньому функції та кому знадобиться

У додатку є поки що базові функції, але його будуть поступово оновлювати і додавати нові

В Україні запустили програму для військовослужбовців під назвою Армія+. У ньому можна буде подавати електронні рапорти і ця функція позбавить паперової тяганини, яка займає по кілька днів.

Про офіційний запуск роботи програми 8 серпня оголосив президент Володимир Зеленський, пише РБК-Україна. Він наголосив, що Армія+ з часом поповнюватиметься новими функціями.

"З сьогоднішнього дня працюватиме додаток Армія+. Стартує він з базових функцій і ми наповнюватимемо його новими функціями. Зокрема, відразу електронні рапорти, коли за кілька кліків можна зробити те, що зараз займає години і дні", — сказав глава держави.

Зеленський також розповів, що також буде армія ІТ та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням українських підрозділів.

"І це тільки перший реліз Армія+. Далі так само як ми наповнювали "Дію", новими функціями будемо наповнювати й Армія+. Мета програми — звільнити армію від повільної паперової роботи, щоб командири та солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів", — підкреслив глава держави.

Міністр оборони Рустем Умєров на презентації програми зазначив, що цифровізація військ є незворотним процесом і від цього зараз залежить ефективність за дієздатність Сил оборони.

"Коротко про те, що вже маємо — 3,2 млн осіб в Резерв+, 55 тисяч працівників у е-Бронуванні, цифровізовано оборонні закупівлі наших агентств. Дуже багато підписаних контрактів на дуже велику кількість грошей. Сьогодні ми йдемо ще далі і презентуємо цифрову платформу для військових Армія+", — сказав Умєров.

Міністр також анонсував, що згодом у додаток Армія+ інтегрують сервіси й для родин військових.

"Армія+ це все сервіси для військових у єдиній системі — банки, навчання, цифровий документообіг, логістика, кадрові питання, зворотний зв’язок", — підсумував Умєров.

Як пише Ліга, цитуючи слова Зеленського, у додатку будуть курси та навчальні програми. Також через Армію+ військові зможуть отримувати всі соціальні послуги, які надає держава.

"Медицина, медичні документи – все це має бути і буде зручним. Банкінг та кредитування. Держава створює та збільшуватиме пакет фінансових можливостей для українських воїнів. Також, зокрема, в Армії+ буде надійна комунікація між воїнами – захищені чати", – сказав президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 18 травня в Україні запустили додаток Резерв+. За допомогою нього всі військовозобов’язані можуть оновити свої військово-облікові дані та скористатися іншими послугами.