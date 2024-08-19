З хворобами серця та не тільки: хто з чоловіків не підлягає мобілізації за станом здоров’я

Не призивають на службу людей із порушеннями кровообігу

Під час загальної мобілізації деякі категорії громадян не підлягають призову за станом здоров’я. Законодавство чітко визначає перелік захворювань, які можуть стати підставою для відстрочки від військової служби.

Це стосується призовників із захворюваннями серцево-судинної системи. Хто саме не підлягає призову, визначено у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Непридатні до військової служби можуть бути чоловіки з:

серцевою недостатністю II-Б-III стадії при некоронагенних захворюваннях серця;

серцевою недостатністю II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця;

гіпертонічною хворобою III стадії.

Також відстрочку отримують ті, хто переніс інсульт або інфаркт. Крім того, не призивають чоловіків з важкими захворюваннями артерій, вен та лімфатичних вузлів, якщо ці захворювання супроводжуються значними порушеннями кровообігу.

Нагадуємо, що є кілька видів травм, із якими не візьмуть на службу. До них входять травми голови та шиї та їх наслідки зі значними порушеннями функцій:

переломи кісток черепа та обличчя, перелом склепіння черепа, кісток обличчя, верхньої та нижньої щелепи;

травми носа, вуха, губи та порожнини рота;

ушкодження структур слухової системи;

травми ока та орбіти;

травми горла, трахеї, гортані;

внутрішньочерепна травма (струс, контузія, здавлення, наявність стороннього тіла, крововиливи внаслідок травми);

травма зорового нерва та його провідних шляхів, інших черепних нервів; наслідки ураження центральної нервової системи від впливу зовнішніх факторів.

Ще одна категорія – це травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетень та периферичних нервів (зі значними порушеннями функцій).

Раніше "Телеграф" писав, з якими захворюваннями шкіри не призивають до служби в ЗСУ. Важливо, щоб діагноз був підтверджений медичною документацією та висновком військово-лікарської комісії.