Рада проголосувала за закон "про заборону УПЦ МП"

Верховна Рада України ухвалила загалом доопрацьований законопроєкт про заборону на території України діяльності релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Закон набирає чинності через 30 днів із дня опублікування. Але крім одного пункту — згідно з ним громади УПЦ МП будуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з РПЦ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк. "За" проголосувало 265 народних депутатів

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