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Рада заборонила діяльність церков, пов'язаних з Росією: хто був за, а хто захищав УПЦ МП (прізвища)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Верховна Рада заборонила УПЦ МП
Верховна Рада заборонила УПЦ МП. Фото Колаж

Верховна Рада України прийняла в цілому доопрацьований законопроєкт про заборону діяльності на території України релігійних організацій, у тому числі пов’язаних з РФ. Дехто в народі ще називає цей документ "про заборону УПЦ МП".

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. У другому читанні "За" віддали свої голоси 265 народних обранців.

Голоси розподілилися так:

  • СН – 173;
  • ЄС – 25;
  • "Батьківщина" – 17;
  • "Платформа за життя та мир" – 1;
  • "За майбутнє" – 9;
  • "Голос" – 18;
  • "Довіра" – 11;
  • "Відновлення України" – 0;
  • позафракційні – 11.

Хто був проти

  • 4 нардепи від СН (Брагар, Культенко, Литвиненко Халімон);
  • 17 нардепів від "Платформи за життя та мир" (усі крім Загородєго — Бойко, Борт, Дунаєв, Йофе, Кальцев, Качний, Колтунович, Ларін, Льовочкін, Макаренко, Мамка, Мамоян, Папієв, Пузанов, Скорік, Суркіс, Чорний);
  • 7 від "Відновлення України" (Бурміч, Гунько, Мороз, Лукашов, Шевченко, Яковенко, Дмитрук);
  • 1 позафракційний депутат (Гриб);

Хто утримався

3 нардепи від СН (Коптелов, Мазурашу, Чернявський);

1 від "Відновлення України" (Воронько).

Варто зазначити, що, за словами Гончаренка, у нього під час голосування трапилася "технічна проблема" — не спрацювала картка. Він запевняє, що повністю підтримує законопроект та подасть заяву, щоб його голос врахували. Сам документ він називає "історичним".

Пізніше стало відомо, що заяви про врахування голосу подала ще й Безугла, Йонушас, Піпа. Мабуть, збій був масовим.

Детальніше про законопроєкт 8371

Нардеп Олексій Гончаренко пояснив, що документ вносить такі зміни до законодавства, зокрема:

  • обмеження релігійним організаціям на зв’язки з РПЦ, діяльність якої в Україні забороняється;
  • визначається, що саме розуміється під такими зв’язками;
  • надає строк, впродовж якого українські організації мають позбутись цих зв’язків;
  • визначає порядок державного нагляду за дотриманням цієї вимоги;
  • надає державним органам повноваження стосовно взаємодії з релігійними організаціями, які самостійно не змогли або не захотіли виконати вимоги закону.

Як зазначив Железняк, закон набирає чинності через 30 днів із дня опублікування. Але крім одного пункту — згідно з ним громади УПЦ МП будуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому Московський патріархат не йде на діалог із ПЦУ.

Теги:
#Україна #УПЦ МП #Заборона