Рада заборонила діяльність церков, пов'язаних з Росією: хто був за, а хто захищав УПЦ МП (прізвища)
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Верховна Рада України прийняла в цілому доопрацьований законопроєкт про заборону діяльності на території України релігійних організацій, у тому числі пов’язаних з РФ. Дехто в народі ще називає цей документ "про заборону УПЦ МП".
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. У другому читанні "За" віддали свої голоси 265 народних обранців.
Голоси розподілилися так:
- СН – 173;
- ЄС – 25;
- "Батьківщина" – 17;
- "Платформа за життя та мир" – 1;
- "За майбутнє" – 9;
- "Голос" – 18;
- "Довіра" – 11;
- "Відновлення України" – 0;
- позафракційні – 11.
Хто був проти
- 4 нардепи від СН (Брагар, Культенко, Литвиненко Халімон);
- 17 нардепів від "Платформи за життя та мир" (усі крім Загородєго — Бойко, Борт, Дунаєв, Йофе, Кальцев, Качний, Колтунович, Ларін, Льовочкін, Макаренко, Мамка, Мамоян, Папієв, Пузанов, Скорік, Суркіс, Чорний);
- 7 від "Відновлення України" (Бурміч, Гунько, Мороз, Лукашов, Шевченко, Яковенко, Дмитрук);
- 1 позафракційний депутат (Гриб);
Хто утримався
3 нардепи від СН (Коптелов, Мазурашу, Чернявський);
1 від "Відновлення України" (Воронько).
Варто зазначити, що, за словами Гончаренка, у нього під час голосування трапилася "технічна проблема" — не спрацювала картка. Він запевняє, що повністю підтримує законопроект та подасть заяву, щоб його голос врахували. Сам документ він називає "історичним".
Пізніше стало відомо, що заяви про врахування голосу подала ще й Безугла, Йонушас, Піпа. Мабуть, збій був масовим.
Детальніше про законопроєкт 8371
Нардеп Олексій Гончаренко пояснив, що документ вносить такі зміни до законодавства, зокрема:
- обмеження релігійним організаціям на зв’язки з РПЦ, діяльність якої в Україні забороняється;
- визначається, що саме розуміється під такими зв’язками;
- надає строк, впродовж якого українські організації мають позбутись цих зв’язків;
- визначає порядок державного нагляду за дотриманням цієї вимоги;
- надає державним органам повноваження стосовно взаємодії з релігійними організаціями, які самостійно не змогли або не захотіли виконати вимоги закону.
Як зазначив Железняк, закон набирає чинності через 30 днів із дня опублікування. Але крім одного пункту — згідно з ним громади УПЦ МП будуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому Московський патріархат не йде на діалог із ПЦУ.