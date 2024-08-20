Рада заборонила діяльність церков, пов'язаних з Росією: хто був за, а хто захищав УПЦ МП (прізвища)

Верховна Рада України прийняла в цілому доопрацьований законопроєкт про заборону діяльності на території України релігійних організацій, у тому числі пов’язаних з РФ. Дехто в народі ще називає цей документ "про заборону УПЦ МП".

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. У другому читанні "За" віддали свої голоси 265 народних обранців.

Голоси розподілилися так:

СН – 173;

ЄС – 25;

"Батьківщина" – 17;

"Платформа за життя та мир" – 1;

"За майбутнє" – 9;

"Голос" – 18;

"Довіра" – 11;

"Відновлення України" – 0;

позафракційні – 11.

Хто був проти

4 нардепи від СН (Брагар, Культенко, Литвиненко Халімон);

17 нардепів від "Платформи за життя та мир" (усі крім Загородєго — Бойко, Борт, Дунаєв, Йофе, Кальцев, Качний, Колтунович, Ларін, Льовочкін, Макаренко, Мамка, Мамоян, Папієв, Пузанов, Скорік, Суркіс, Чорний);

7 від "Відновлення України" (Бурміч, Гунько, Мороз, Лукашов, Шевченко, Яковенко, Дмитрук);

1 позафракційний депутат (Гриб);

Хто утримався

3 нардепи від СН (Коптелов, Мазурашу, Чернявський);

1 від "Відновлення України" (Воронько).

Варто зазначити, що, за словами Гончаренка, у нього під час голосування трапилася "технічна проблема" — не спрацювала картка. Він запевняє, що повністю підтримує законопроект та подасть заяву, щоб його голос врахували. Сам документ він називає "історичним".

Пізніше стало відомо, що заяви про врахування голосу подала ще й Безугла, Йонушас, Піпа. Мабуть, збій був масовим.

Детальніше про законопроєкт 8371

Нардеп Олексій Гончаренко пояснив, що документ вносить такі зміни до законодавства, зокрема:

обмеження релігійним організаціям на зв’язки з РПЦ, діяльність якої в Україні забороняється;

визначається, що саме розуміється під такими зв’язками;

надає строк, впродовж якого українські організації мають позбутись цих зв’язків;

визначає порядок державного нагляду за дотриманням цієї вимоги;

надає державним органам повноваження стосовно взаємодії з релігійними організаціями, які самостійно не змогли або не захотіли виконати вимоги закону.

Як зазначив Железняк, закон набирає чинності через 30 днів із дня опублікування. Але крім одного пункту — згідно з ним громади УПЦ МП будуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому Московський патріархат не йде на діалог із ПЦУ.