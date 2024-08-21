Українці оголосили "війну" SOCAR через Путіна і Газпром. Є багато питань, зокрема до Укрзалізниці

У кожного свої інтереси

Російський "Газпром" та азербайджанська державна нафтова компанія SOCAR домовилися про розширення стратегічного партнерства. Важлива угода передбачає, що Москва допоможе Баку транспортувати природний газ у Європу.

Угоду було укладено у ході візиту Володимира Путіна до Азербайджану. "Телеграф" розповідає, навіщо вона російському диктатору, чи є тут "зрада" і як на неї відреагували в Україні.

Суть угоди

Йдеться про проєкт "Північ-Південь", у рамках якого у вересні цього року буде підписано програму комплексного науково-технічного співробітництва. Досягнуто домовленості про розширення різнопланового стратегічного партнерства.

Якщо пояснювати офіційне повідомлення простими словами — може йтися про транзит азербайджанського газу в Європу через українську газотранспортну систему (ГТС). Однак, азербайджанським він буде лише формально, а насправді є підозри, що в нього будуть підмішувати (а то й повністю заміщувати) газ із Росії. Адже країни зв’язані газогонами й інфраструктура це дозволяє.

Карта газогонів між Азербайджаном та Росією

Тобто Азербайджан виступатиме офіційним постачальником газу, а РФ — транзитером.

Резони України та Росії

Головний експерт з питань вивчення Росії Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевіч на своїй сторінці Facebook зазначив, що Україна не проти купувати азербайджанський газ. І в Євросоюзі також обговорюють можливість постачання газу із Баку.

"Проблема газових домовленостей – фізичне походження газу. І тут є два варіанти: або легалізувати російський через викуп його "Сокаром". Або фізичне постачання. Тут питання у роботі газопроводу "Баку — Моздок — Єлець". Труба у власності "Газпрому"… Продавати азербайджанський газ у ЄС Socar може лише після домовленостей із "Газпромом" (труба його)", — пише Тишкевіч.

Окрім цього, домовленості щодо газу потрібні Путіну, щоб продемонструвати: РФ може бути надійним партнером ЄС у постачанні вуглеводнів.

"В ЄС може піти азербайджанський (за місцем видобутку) газ, Україна отримає гроші за транзит і теж трохи його купить. Для цього, на жаль, SOCAR та "Газпром" мають укласти низку угод… Але у нас за фактом угод природно виникає хвиля "зради". Так, Азербайджан щодо газу працюватиме з РФ. Як і Туреччина працює з "Газпромом". Але є проблема — газ із Баку на вхід до української ГТС повітрям не прилетить. А в трубі зацікавлені, зокрема, країни, які нам дають зброю та гроші на життя", — пояснив політолог.

SOCAR під загрозою санкцій

Також нагадаємо, що 1 січня 2025 року спливає термін про транзит російського газу до Євросоюзу через Україну. П’ятирічний договір між "Нафтогазом" і "Газпромом" спливе опівночі 1 січня. Таким чином, SOCAR може стати мимовільним помічником агресора з постачання російських енергоносіїв на Захід. Тобто, попри використання української "труби", може бути оголошений суб'єктом фінансування тероризму з накладанням на українську "дочку" компанії санкцій з боку РНБО України.

Цікаво, що на сайті SOCAR жодних повідомлень про співпрацю з "Газпромом" немає, хоча в мережі активно гуляє відповідний документ. "Телеграф" звернувся до пресслужби SOCAR Energy Ukraine із запитом: чи готова компанія до виходу з українського ринку на тлі дуже щільного співробітництва з російським агресором; і чи готові в компанії до бойкоту її АЗС, як це свого часу сталося з мережами автозаправок, що належали країні-агресору — "Лукойл", "Роснефть", "Татнефть" тощо.

Окрім того, редакцію цікавило, чи прораховували у "ТД Сокар Україна" збитки на випадок розриву договорів на поставку пального великим українським компаніям. Запитання про можливий розрив бізнесових відносин із SOCAR "Телеграф" поставив і найбільшому вітчизняному перевізнику — АТ "Укрзалізниця", який віднедавна почав отримувати азербайджанське пальне.

На момент виходу цієї публікації ні в українській "дочці" SOCAR, ні на Укрзалізниці нам не відповіли.

Реакція українців на домовленості

А тим часом в Україні вже порушують питання про доцільність роботи автозаправок SOCAR на нашій території. Пересічні українці в соцмережах масово бойкотують АЗС азербайджанської державної компанії.

Українці закликають бойкотувати мережу заправок

"В Україні є багато заправочних станцій цієї компанії. Закликаю наших людей до бойкотування цієї мережі!!! Також закликаю український бізнес розірвати всі партнерські відносини з цією компанією", – написав військовий Олег Симороз.

Журналіст Дмитро Тузов заявив, що після обіймів Путіна та Алієва в Баку об’їжджатиме заправки SOCAR стороною.

Українці закликають бойкотувати мережу заправок

Поки деякі українці заохочують обминати АЗС SOCAR стороною, деякі гарячі голови закликають, навпаки, активно відвідувати їх. Але — заходити лише у вбиральню. При цьому найбільш радикальні коментатори із соцмереж закликають залишати там "сюрпризи" та не змивати.

Проте деякі українці закликають заходити туди лише в туалет

Проте деякі українці закликають заходити туди лише в туалет

Втім, відомий волонтер, автогонщик і блогер Олексій Мочанов вважає, що не змивати за собою у вбиральні — не найкраща ідея.

"Народ пропонує заїжджати на State Oil Company of Azerbaijan Republic у туалет і не змивати. Я впевнений, що це хр*нове рішення. Не треба робити їм картинку на парковці, що вони затребувані й нічого не змінилося з відвідуваністю", — пише Мочанов.

Натомість волонтер пропонує водіям ігнорувати азербайджанські автозаправки, а їхнім працівникам — звільнятися, оскільки вони будуть затребувані в мережах АЗС інших операторів.

Його думку підтримує відомий харківський бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов. Він закликає до повного ігнору мережі.

Чому Києву не слід псувати стосунки з Баку

Втім, знайшлись і ті, хто з розумінням поставився до такого рішення SOCAR. Український політолог Тарас Загородний справедливо нагадує, що Ільхам Алієв — президент Азербайджану, а не України, тому діє в інтересах своєї нації. Також експерт нагадав, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ Баку системно і постійно допомагав Києву гуманітарною допомогою. У тому числі й пальним від компанії SOCAR.

Раніше "Телеграф" писав, що Азербайджан подав заявку на вступ до БРІКС. Співзасновницею цієї міжнародної організації є Росія.