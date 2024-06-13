"Газпром" — турецькі мрії збуваються: мережа сміється над новою угодою РФ

У РФ запитують, чому "Газпром" не спонсорує росіян

Російський газовий гігант "Газпром" може укласти спонсорську угоду з турецьким футбольним клубом "Бешикташ". Нещодавно компанія отримала чистий річний збиток у розмірі 629 мільярдів рублів (близько 270 млрд. грн.).

Про потенційну угоду РФ з турками повідомив журналіст Fanatik Гекмен Озджан у соцмережі Х. "Бешикташ" та "Газпром" давно планували угоду.

"Не виключено, що титульним спонсором "Бешикташа" у новому сезоні стане російський енергетичний гігант "Газпром", — написав журналіст.

У мережі лише посміялися з потенційної угоди "Газпрому" на тлі новин про рекордні збитки компанії. Користувачі сміються з гасла газового гіганта: "Мрії збуваються", додавши до нього слово "турецькі". Крім того, користувачі розуміють, що всі фінансові провали російських державних компаній оплачуватимуть росіяни.

Зазначимо, про можливу співпрацю "Газпрому" та "Бешикташа" повідомлялося ще у 2023 році. Тоді переговори було припинено через можливі проблеми клубу з УЄФА та ФІФА.

Нагадаємо, наразі "Газпром" спонсорує російський "Зеніт", а також сербську "Црвену Звєзду". У березні 2024 року в Белграді (Сербія) цей клуб провів товариський матч проти "Зеніту". Серби також провели низку акцій на підтримку РФ, зокрема принесли свої співчуття жертвам теракту в московському ТЦ "Crocus City Hall", де загинули та постраждали понад сто людей.