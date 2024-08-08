"Газпром" біля Суджі під контролем ЗСУ? Радник Зеленського розкрив цікаву деталь, — WP

Метою Києва може бути припинення всіх постачань російського газу до Європи

Україна тепер контролює газовимірювальну станцію "Газпрому" приблизно 8 км від Росії. Вона забезпечує транзит російського газу через нашу країну.

Таку заяву зробив радник президента Володимира Зеленського на умовах анонімності. Про це пише The Washington Post.

"Деякі аналітики припустили, що метою Києва може бути припинення всіх поставок російського газу в Європу як важіль тиску", — йдеться у матеріалі.

Також наголошується, що у четвер, 8 серпня, газ все ще йшов через Суджу, останню діючу точку відвантаження для трубопроводу, який транспортує російський природний газ до Європи через Україну. До речі, на тлі даних заяв РФ уже посилила охорону навколо Курської атомної електростанції.

За даними UA War Infographics, 430 кв. км — зона бойових дій у Курській області сьогодні. Це більше, ніж місто Харків. Близько 20 населених пунктів вже під контролем України повністю чи частково.

Що відбувається у Курській області

У вівторок, 6 серпня, у мережі почали з’являтись повідомлення про те, що нібито українські військові у складі близько 100 осіб зробили спробу прориву на територію РФ у Суджанському районі Курської області.

Незабаром паблік Mash написав, що в боях нібито беруть участь бійці РДК, 22-а ОМБ ЗСУ та бійці тероборони. "Вони розбилися на малі групи та розосередилися у посадках Шосткинського району Сумської області".

Пізніше почала з’являтися інформація, що нібито бійці ЗСУ зазнали втрат у вигляді десятків людей. До вечора вівторка росіяни кинули у бій під Суджею солдатів термінової служби. Деякі з них загинули, інші здалися в полон. У місцевих телеграм-каналах розповсюджують фото, на яких видно, що відбувається у Суджі.

Усю ніч у Курській області лунали сигнали тривоги та наступні вибухи. Здебільшого через активність безпілотників та ракет у небі. Зокрема, неспокійно було у місті Курчатів, поблизу якого знаходиться Курська АЕС.

Вдень 7 серпня російський диктатор Володимир Путін скликав екстрене засідання Ради безпеки, де поскаржився на "масштабну провокацію" України.

8 серпня радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна розпочала наступ у Курській області, щоб посилити свої переговорні позиції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час боїв у Курській області нібито були помічені німецькі танки. У Німеччині вже прокоментували інформацію.