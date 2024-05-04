"Багато знатимете...": У РФ запанікували через проблеми "Газпрому"

У головного спонсора російської команди великі проблеми

Колишній заступник голови правління "Газпрому", голова правління "Зеніту" Олександр Медведєв висловився про потенційне коригування бюджету футбольного клубу. Напередодні головний спонсор команди "Газпром", який також співпрацює з європейським клубом, отримав чисті збитки у розмірі 629 мільярдів рублів (близько 270 млрд грн).

Відповідний коментар Медведєва наводить "Чемпіонат". Медведєв фактично пригрозив кореспондентові за це питання.

— Чи буде скориговано бюджет "Зеніту" через збитки "Газпрому"?

— Багато знатимете, швидко постарієте, — заявив Медведєв.

У мережі розкритикували слова Медведєва. Користувачі зазначили, що за подібне хамство чиновнику нічого не буде, адже він працює у Росії, де немає інституту репутації.

Нагадаємо, у березні 2024 року в Белграді (Сербія) місцева "Црвена Звєзда" провела товариський матч проти "Зеніту". Серби провели низку акцій на підтримку РФ, зокрема принесли свої співчуття жертвам теракту в московському ТЦ "Crocus City Hall", де загинуло і постраждало понад сто людей.