Украинцы объявили "войну" SOCAR из-за Путина и Газпрома. Есть много вопросов, в частности к Укрзализныце

У каждого свои интересы

Российский "Газпром" и азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR договорились о расширении стратегического партнерства. Важное соглашение подразумевает, что Москва поможет Баку транспортировать природный газ в Европу.

Соглашение было заключено в ходе визита Владимира Путина в Азербайджан. "Телеграф" рассказывает, зачем она российскому диктатору, есть ли здесь "зрада" и как на нее отреагировали в Украине.

Суть договора

Речь идет о проекте "Север-Юг", в рамках которого в сентябре этого года будет подписана программа комплексного научно-технического сотрудничества. Достигнута договоренность о расширении разнопланового стратегического партнерства.

Если объяснять официальное сообщение простыми словами — речь может идти о транзите азербайджанского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС). Однако азербайджанским он будет только формально, а на самом деле есть подозрения, что к нему будут подмешивать (а то и полностью замещать) газ из РФ. Ведь страны связаны газопроводами и инфраструктура это позволяет.

Карта газопроводов между Азербайджаном и Россией

То есть Азербайджан будет выступать официальным поставщиком газа, а РФ транзитером.

Резоны Украины и России

Главный эксперт по изучению России Украинского института будущего Игар Тышкевич на своей странице Facebook отметил, что Украина не прочь покупать азербайджанский газ. И в Евросоюзе также обсуждают возможность поставки газа из Баку.

"Проблема газовых договоренностей – физическое происхождение газа. И здесь есть два варианта: или легализовать российский через выкуп его "Сокаром". Или физические поставки. Здесь вопрос в работе газопровода "Баку — Моздок — Елец". Труба в собственности "Газпрома"… Продавать азербайджанский газ в ЕС Socar может только после договоренностей с "Газпромом" (труба его)", — пишет Тишкевич.

Кроме того, договоренности по газу нужны Путину, чтобы продемонстрировать: РФ может быть надежным партнером ЕС в поставке углеводородов.

"В ЕС может пойти азербайджанский (по месту добычи) газ, Украина получит деньги за транзит и тоже немного его купит. Для этого, к сожалению, SOCAR и "Газпром" должны заключить ряд соглашений… Но у нас по факту соглашений естественно возникает волна "зрады". Да, Азербайджан по газу будет работать с РФ. Как и Турция работает с "Газпромом". Но есть проблема — газ из Баку на вход в украинскую ГТС по воздуху не прилетит. А в трубе заинтересованы, в частности, страны, которые нам дают оружие и деньги на жизнь", – объяснил политолог.

SOCAR под угрозой санкций

Также напомним, что 1 января 2025 года истекает срок о транзите российского газа в Евросоюз через Украину. Пятилетний договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" истечет в полночь 1 января. Таким образом, SOCAR может стать самопроизвольным помощником агрессора по поставкам российских энергоносителей на Запад. То есть, несмотря на использование украинской "трубы", он может быть объявлен субъектом финансирования терроризма с наложением на украинскую "дочь" компании санкций со стороны СНБО Украины.

Примечательно, что на сайте SOCAR никаких сообщений о сотрудничестве с "Газпромом" нет, хотя в сети активно гуляет соответствующий документ. "Телеграф" обратился в пресс-службу SOCAR Energy Ukraine с запросом: готова ли компания к выходу с украинского рынка на фоне очень плотного сотрудничества с российским агрессором; и готовы ли в компании к бойкоту ее АЗС, как это в свое время произошло с сетями автозаправок, принадлежащих стране-агрессору — "Лукойл", "Роснефть", "Татнефть" и т.д.

Кроме того, редакцию интересовало, просчитывали ли у "ТД Сокар Украина" ущерб на случай разрыва договоров на поставку горючего крупным украинским компаниям. Вопрос о возможном разрыве бизнес-отношений с SOCAR "Телеграф" поставил и крупнейшему отечественному перевозчику — АО "Укрзализныця", который с недавних пор начал получать азербайджанское горючее.

На момент выхода этой публикации ни в украинской "дочке" SOCAR, ни на "Укрзалізниці" нам не ответили.

Реакция украинцев на договоренности

Тем временем в Украине уже поднимают вопрос о целесообразности работы автозаправок SOCAR на нашей территории. Обычные украинцы в соцсетях массово бойкотируют АЗС азербайджанской государственной компании.

Украинцы призывают бойкотировать сеть заправок

"В Украине есть много заправочных станций этой компании. Призываю наших людей к бойкотированию этой сети!!! Также призываю украинский бизнес разорвать все партнерские отношения с этой компанией", — написал военный Олег Симороз.

Журналист Дмитрий Тузов заявил, что после объятий Путина и Алиева в Баку будет объезжать заправки SOCAR стороной.

Украинцы призывают бойкотировать сеть заправок

Пока некоторые украинцы поощряют обходить стороной АЗС SOCAR, некоторые горячие головы призывают, наоборот, активно посещать их. Но — заходить только в туалет. При этом наиболее радикальные комментаторы из соцсетей призывают оставлять там сюрпризы и не смывать.

Однако некоторые украинцы призывают заходить туда только в туалет

Однако некоторые украинцы призывают заходить туда только в туалет

Впрочем, известный волонтер, автогонщик и блогер Алексей Мочанов считает, что не смывать за собой в туалете – не самая лучшая идея.

"Народ предлагает заезжать на State Oil Company of Azerbaijan Republic в туалет и не смывать. Я уверен, что это хреновое решение. Не надо делать им картинку на парковке, что они востребованы и ничего не изменилось с посещаемостью", — пишет Мочанов.

Волонтер предлагает водителям игнорировать азербайджанские автозаправки, а их работникам — увольняться, поскольку они будут востребованы в сетях АЗС других операторов.

Его мнение поддерживает известный харьковский бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов. Он призывает к полному игнорированию сети.

Почему Киеву не следует портить отношения с Баку

Впрочем, нашлись и те, кто с пониманием отнесся к такому решению SOCAR. Украинский политолог Тарас Загородный справедливо напоминает, что Ильхам Алиев – президент Азербайджана, а не Украины, поэтому действует в интересах своей нации. Также эксперт напомнил, что с начала широкомасштабного вторжения РФ Баку системно и постоянно помогал Киеву гуманитарной помощью. В том числе и горючим от компании SOCAR.

Ранее "Телеграф" писал, что Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС. Соучредительницей этой международной организации является Россия.