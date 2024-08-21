Який вигляд має документ про відстрочку від мобілізації: коли його надають

Дані про відтермінування призову зберігаються у ТЦК

Деяким військовозобов'язаним в Україні при певних умовах надають відстрочку від мобілізації. Чи видає ТЦК в такому випадку якийсь документ, що підтверджує факт неможливості мобілізації чоловіка і який він має вигляд.

Військовозобов'язаним мають видати довідку про відстрочку від мобілізації. Документ підтверджує, що вона була офіційно надана і в ньому вказується її термін дії, як пояснюють на сайті юридичної компанії INSEININ.

Довідка про відстрочку видається особисто військовозобов'язаному після офіційного оформлення.

"Тобто, після того як військовозобовʼязаний подасть заяву на відстрочку, яку розгляне комісія з питань відстрочки й у разі задоволення такої заяви видається відповідна довідка", — йдеться у повідомленні.

Комісія на основі документів може розглядати заяву про надання відстрочки до 7 днів і рішення оформляється протоколом. Про відмову або надання відстрочки повідомляється заявнику телефоном, засобами електронного зв'язку або поштою на наступний день після рішення. Якщо чоловіку було надано відстрочку, то він отримає довідку:

У разі, якщо комісія вирішила відмовити, то причина має бути написана в письмовому вигляді. Це можна буде оскаржити в суді.

"Якщо вам погодили відстрочку, але відмовляють у наданні довідки такі дії є незаконними та також підлягають оскарженню", — резюмували в юридичній компанії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть чоловіку вручити повістку, якщо той вже подав заяву на відстрочку.