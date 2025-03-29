Радянський чемпіон назвав Росію "істиною демократією": мережа регоче

Колишній спортсмен працює на пропаганду Кремля

Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв розкритикував колишню російську тенісистку Дар’ю Касаткіну. Напередодні Дар’я оголосила, що відтепер представлятиме Австралію.

Відповідний коментар Васильєва наводить vseprosport.ru. Дмитро назвав Росію істинно демократичною країною.

"Я не підтримую рішення Касаткіної. Особисто для мене моя батьківщина – це найголовніше. І за часів тріумфу, і у важкі роки я буду зі своєю батьківщиною, яка мене вигодувала, завдяки якій я став тим, ким став. Касаткіна вважає інакше.

Нічого, вона ще захоче повернутися до Росії, тому що в нас істинно демократична країна, на відміну від багатьох інших країн, у яких від демократії нічого не залишилося", – сказав Васильєв.

Зрозуміло, ця заява не залишилася без уваги. У мережі вона викликала хвилю жартів.

Раніше повідомлялося, що Касаткіну представили під прапором Іспанії на турнірі в ОАЕ. Додамо, що Дар'я жодного разу не змогла перемогти українку Еліну Світоліну, хоча тенісистки зустрічалися між собою 8 разів.