Як виростити редис швидше за сусідів: використовуйте цей трюк для раннього врожаю

За допомогою цього методу можна отримати врожай швидше

Серед овочів, які обов’язкові до посіву у квітні, відноситься редиска. При правильному догляді та дотриманні агротехніки овоч дає швидкі та стабільні сходи. А якщо підключити хитрий трюк, можна отримати ранній та по-справжньому багатий урожай.

Щоб овоч був смачним і великим, слід дотримуватися низки правил. У Telegram-каналі "СОДа" розповіли, як зробити так, щоб редиска швидше порадувала вас плодами.

Як швидко виростити врожай редиски

Щоб виростити врожай редиски швидше, важливо створити для неї тепле та безпечне середовище із самого початку. Один із перевірених способів – прогрів ґрунту за допомогою гарячої води. Для цього достатньо полити окропом заздалегідь підготовлені борозенки на грядці. Така процедура "пробуджує" землю після зими та створює ідеальні умови для раннього проростання насіння.

Відразу після прогріву потрібно швидко висіяти насіння редиски в ще теплий ґрунт і засипати їх землею. Якщо посадка проводиться у відкритому ґрунті або теплиці, що не опалюється, грядки бажано прикрити плівкою — це збереже тепло і прискорить появу сходів.

Як отримати ранній урожай редиски

Завершальний штрих – полив грядки теплим розчином марганцівки. Він захистить молоді сходи від інфекцій та хвороб, забезпечивши здоровий старт зростанню. В результаті редиска порадує швидкими та дружними сходами, а врожай буде особливо щедрим: великі, соковиті та смачні коренеплоди з’являться набагато раніше, ніж звичайно.

"Телеграф" писав раніше, що не можна робити при вирощуванні розсади. Це помилки гублять урожай.