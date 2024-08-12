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Відстрочку дали, але у реєстр не внесли: як це виправити без черг у ТЦК (зразок заяви)

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Автор
Військовий квиток та застосунок
Військовий квиток та застосунок. Фото Колаж "Телеграфу"

Роз'яснення надала адвокат

Частина чоловіків під час загальної мобілізації має право на відстрочку. Проте нерідко трапляються випадки, що комісія при ТЦК та СП надала чи продовжила її, але в реєстр відповідну інформацію не вносять. Через це у випадку зупинки на вулиці представниками іншого ТЦК без запису в реєстрі важко підтвердити, що відстрочка є.

Однак внесення інформації про відстрочку до реєстру має відбуватися автоматично, розповіла адвокат Дар'я Тарасенко. Вона наголошує, що вимога для внесення інформації в реєстр окремо звернутись до ТЦК (відстояти чергу і т.д.) є незаконною.

"Внесення запису до реєстру має відбуватись автоматично після надання/продовження відстрочки без потреби окремого звернення", — зазначила юристка.

Вона додала, що один з варіантів розв'язання цієї проблеми — письмове звернення до ТЦК та СП. Звернення може бути подане особисто, або направлене поштою. Адвокат підготувала зразок такого звернення:

Як писав "Телеграф", раніше адвокат розповіла, що робити, якщо дані про відстрочку не відображаються у "Резерв+". Є три варіанти.

Теги:
#Мобілізація #відстрочка #ТЦК