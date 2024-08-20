Чи можуть вручити повістку на ВЛК, якщо вже подав заяву на відстрочку

Якщо комісія відмовила, то військовозобов'язаного можуть виправити на ВЛК

Попри загальну мобілізацію в Україні, деякі категорії громадян можуть отримати відстрочку від призову на службу. Багато чоловіків, які подали документи, побоюються, що їх можуть відразу направити на військово-лікарську комісію.

Юрист Андрій Топчій зазначив, що якщо військовозобов’язаний вже подав заяву на відстрочку, його не можуть примусово направити на ВЛК до моменту ухвалення рішення. Тобто, поки комісія розглядає вашу заяву, ви маєте право не з’являтися в ТЦК по повістці.

Однак, якщо комісія відмовляє у відстрочці, то особу направляють на медогляд для визначення придатності до служби. Також, якщо чоловік не встиг подати заяву, а йому прийшла повістка на ВЛК, то йому таки доведеться піти на комісію.

"Таким чином, чоловік не може бути направлений на ВЛК від моменту подання заяви про відстрочку і до моменту ухвалення рішення про надання відстрочки/відмову у наданні відстрочки. Але якщо така заява військовозобов'язаним не подана, а прийшла повістка на ВЛК – то він має її проходити на загальних підставах", — пояснює Топчій.

Юрист додає, чим раніше ви подасте заяву на відстрочку, тим менше ризиків, що ви отримаєте повістку на ВЛК до ухвалення рішення.

Раніше "Телеграф" писав, що Кабмін затвердив новий зразок заяви на відстрочку від мобілізації. Ця форма єдина для всіх, хто оформлює відстрочку через комісію при ТЦК та СП.