Как выглядит документ об отсрочке от мобилизации: когда его предоставляют

Данные об отсрочке призыва хранятся в ТЦК

Некоторым военнообязанным в Украине при определенных условиях предоставляют отсрочку от мобилизации. Выдает ли ТЦК в таком случае некий документ, подтверждающий факт невозможности мобилизации мужчины и какой он выглядит.

Военнообязанным должны выдать справку об отсрочке от мобилизации. Документ подтверждает, что она была официально предоставлена и в нем указывается ее срок действия, поясняют на сайте юридической компании INSEININ.

Справка об отсрочке выдается лично военнообязанному после официального оформления.

"То есть после того, как военнообязанный подаст заявление на отсрочку, которое рассмотрит комиссия по вопросам отсрочки и в случае удовлетворения такого заявления выдается соответствующая справка", — говорится в сообщении.

Комиссия на основе документов может рассматривать заявление о предоставлении отсрочки до 7 дней и решение оформляется протоколом. Об отказе или предоставлении отсрочки сообщается заявителю по телефону, по средствам электронной связи или по почте на следующий день после решения. Если мужчине была предоставлена отсрочка, то он получит справку:

В случае, если комиссия решила отказать, причина должна быть написана в письменном виде. Это можно будет оспорить в суде.

"Если вам согласовали отсрочку, но отказывают в предоставлении справки такие действия незаконны и также подлежат обжалованию", — резюмировали в юридической компании.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли мужчине вручить повестку, если тот уже подал заявление на отсрочку.