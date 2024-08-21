Справжня візитка Яроша: як виглядають дружина та троє дітей екс-глави "Правого сектора" і що про них відомо (фото)

Екс-нардеп і колишній глава "Правого сектору" вже має четверо онуків

Дмитро Ярош — важлива постать в українському політикумі та становленні державності України. Свого часу він був засновником та очільником руху "Правий сектор", який наганяв страх на російських пропагандистів. Чого тільки варта одна із страшилок рос-пропаганди "візитка Яроша". А найбільшої слави Дмитро Анатолійович отримав під час Революції Гідності в Україні.

При цьому, незважаючи на активну громадянську позицію, публічність та депутатство Дмитра Яроша, його особисте життя завжди залишилося в тіні. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про сім’ю 52-річного екс-нардепа, і як виглядають його дружина, діти та навіть онуки.

Дмитро Ярош із дружиною Ольгою

Що відомо про дружину Яроша і як виглядають їхні діти

Про особисте життя Дмитра Яроша дуже мало інформації. Його дружину звуть Ольга, і вона вже близько 30 років є вірною супутницею екс-нардепа у житті. У шлюбі у Дмитра та Ольги Ярош народилося троє дітей — доньки Ірина та Анастасія, і син Дмитро, названий на честь батька.

Раніше, у 2014 році, Дмитро Ярош в одному з інтерв’ю розповідав, що його старша дочка перебуває в націоналістичній організації Тризуб ім. С. Бандери, якою керує її батько. Зараз відомо, що обидві доньки Яроша одружені та мають дітей.

Про сина Дмитра мало що відомо, говорили, що він свого часу працював на заводі. Однак тепер, судячи з публікацій екс-нардепа у Facebook, його син Дмитро служить у ЗСУ у Штурмовому батальйоні "Арей".

Щодо онуків, то їх у Дмитра Яроша станом на 2022 рік було четверо — Назар, Устим, Софія та Ольга. Їхнє спільне фото екс-нардеп, а зараз командувач Української добровольчої армії, опублікував у своєму Facebook.

Дмитро Ярош з дружиною Ольгою

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає єдина дочка Юлії Тимошенко та скільки їй зараз років. Вона подарувала мамі-політиці трьох онуків.