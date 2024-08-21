Настоящая визитка Яроша: как выглядят жена и трое детей экс-главы "Правого сектора" и что о них известно (фото)

У экс-нардепа и бывшего главы "Правого сектора" уже есть внуки

Дмитрий Ярош — важная фигура в украинском политикуме и становлении государственности Украины. В свое время он был основателем и главой движения "Правый сектор", которое нагоняло страх на российских пропагандистов. Чего только стоит одна из страшилок рос-пропаганды "визитка Яроша". А наибольшую известность Дмитрий Анатольевич получил во время Революции Достоинства в Украине.

При этом, несмотря на активную гражданскую позицию, публичность и депутатство Дмитрия Яроша, его личная жизнь всегда осталась в тени. "Телеграф" решил выяснить, что известно о семье 52-летнего экс-нардепа, и как выглядят его жена, дети и даже внуки.

Дмитрий Ярош с женой Ольгой

Что известно о жене Яроша и как выглядит их дети

О личной жизни Дмитрия Яроша очень мало информации. Его жену зовут Ольга, и она уже около 30 лет является верной спутницей экс-нардепа по жизни. В браке у Дмитрия и Ольги Ярош родилось трое детей — дочери Ирина и Анастасия, и сын Дмитрий, названный в честь отца.

Ранее, в 2014 году, Дмитрий Ярош в одном из интервью рассказывал, что его старшая дочь состоит в националистической организации Тризуб им. С. Бандеры, которой руководит ее отец. Сейчас известно, что обе дочери Яроша замужем и имеют детей.

О сыне Дмитрие мало что известно, поговаривали, что он в свое время работал на заводе. Однако теперь, судя по публикациях экс-нардепа в Facebook, его сын Дмитрий служит в ВСУ в Штурмовом батальоне "Арей".

Что касается внуков, то их у Дмитрия Яроша по состоянию на 2022 год было четверо — Назар, Устим, София и Ольга. Их совместное фото экс-нардеп, а сейчас командующий Украинской добровольческой армией, опубликовал в своем Facebook.

Дмитрий Ярош з женой Ольгой

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит единственная дочь Юлии Тимошенко и сколько ей сейчас лет. Она подарила маме-политику трех внуков.