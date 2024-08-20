Подарувала Юлії Тимошенко трьох онуків: як виглядає єдина донька політика та скільки їй зараз років (фото)

У Юлії Тимошенко та її чоловіка Олександра одна дочка — Євгенія

Юлія Тимошенко – справжній ветеран української політики. Вона розпочала свою кар’єру на початку 2000-х і досі залишається народним депутатом Верховної Ради України. Разом із чоловіком Олександром Тимошенком виховала єдину доньку Євгенію, яка вже подарувала мамі-політику трьох онуків.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає і чим займається Євгенія Тимошенко, окрім виховання трьох дітей.

Євгенія Тимошенко — що про неї відомо

Євгенія Тимошенко – єдина дочка Юлії та Олександра Тимошенко. Вона народилася у Дніпрі 20 лютого 1980 року, через рік після одруження батьків, коли Юлії Тимошенко було лише 20 років. Нині їй уже 44 роки.

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Євгенія Тимошенко відома своєю благодійною та меценатською діяльністю. Вона опікується дітьми з особливими потребами. А у 2014 році, коли розпочиналася російсько-українська війна, вона у Міжнародний день миру заснувала та організувала волонтерський рух "ГОЛОС МИРУ", метою якого стала підтримка громадян України, які постраждали в зоні бойових дій на сході України. Також відомо, що Євгенія Тимошенко є засновницею Асоціації "CHILD.UA", яку й очолює.

Також ходили чутки, що донька Юлії Тимошенко займається ресторанним бізнесом. А у 2012 році з’явилася інформація, що вона продала свій ресторан Ciro’s pomodoro у Києві, в якому керувала разом із уже колишнім чоловіком.

Фото: Getty Images

Особисте життя Євгенії Тимошенко — двоє чоловіків і троє дітей

Дочка Юлії Тимошенко двічі була одружена. Вперше вона вийшла заміж за британського рок-музиканта та підприємця Шона Карра у жовтні 2005 року. А вже у 2012 році розлучилася з британцем та закрутила новий роман.

Фото: Getty Images

Так, у грудні 2014 року Євгенія Тимошенко стала дружиною американського бізнесмена з одеським корінням Артура Чечьоткіна. Відомо, що він займається нерухомістю у Брукліні.

Артур Чечьоткін і Євгенія Тимошенко

У 2016 році у пари народилася дочка Єва, 2019 року вони стали батьками хлопчика, якого назвали Давид. А наприкінці 2020 року на світ з’явилася їхня третя дитина — Адам.

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