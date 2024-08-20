Подарувала Юлії Тимошенко трьох онуків: як виглядає єдина донька політика та скільки їй зараз років (фото)
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У Юлії Тимошенко та її чоловіка Олександра одна дочка — Євгенія
Юлія Тимошенко – справжній ветеран української політики. Вона розпочала свою кар’єру на початку 2000-х і досі залишається народним депутатом Верховної Ради України. Разом із чоловіком Олександром Тимошенком виховала єдину доньку Євгенію, яка вже подарувала мамі-політику трьох онуків.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає і чим займається Євгенія Тимошенко, окрім виховання трьох дітей.
Євгенія Тимошенко — що про неї відомо
Євгенія Тимошенко – єдина дочка Юлії та Олександра Тимошенко. Вона народилася у Дніпрі 20 лютого 1980 року, через рік після одруження батьків, коли Юлії Тимошенко було лише 20 років. Нині їй уже 44 роки.
Євгенія Тимошенко відома своєю благодійною та меценатською діяльністю. Вона опікується дітьми з особливими потребами. А у 2014 році, коли розпочиналася російсько-українська війна, вона у Міжнародний день миру заснувала та організувала волонтерський рух "ГОЛОС МИРУ", метою якого стала підтримка громадян України, які постраждали в зоні бойових дій на сході України. Також відомо, що Євгенія Тимошенко є засновницею Асоціації "CHILD.UA", яку й очолює.
Також ходили чутки, що донька Юлії Тимошенко займається ресторанним бізнесом. А у 2012 році з’явилася інформація, що вона продала свій ресторан Ciro’s pomodoro у Києві, в якому керувала разом із уже колишнім чоловіком.
Особисте життя Євгенії Тимошенко — двоє чоловіків і троє дітей
Дочка Юлії Тимошенко двічі була одружена. Вперше вона вийшла заміж за британського рок-музиканта та підприємця Шона Карра у жовтні 2005 року. А вже у 2012 році розлучилася з британцем та закрутила новий роман.
Так, у грудні 2014 року Євгенія Тимошенко стала дружиною американського бізнесмена з одеським корінням Артура Чечьоткіна. Відомо, що він займається нерухомістю у Брукліні.
У 2016 році у пари народилася дочка Єва, 2019 року вони стали батьками хлопчика, якого назвали Давид. А наприкінці 2020 року на світ з’явилася їхня третя дитина — Адам.
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