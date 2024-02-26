Кешбек за українське: в уряді сказали, коли може запрацювати анонсований Зеленським новий сервіс

Програма має підвищити лояльність споживачів до українських товарів

У Кабінеті міністрів розповіли, коли в Україні може з'явитися програма українського кешбеку, яку під час презентації всеукраїнської платформи "Зроблено в Україні" анонсував президент Володимир Зеленський. За словами першої віцепрем’єр-міністерки Юлії Свириденко, потрібно мінімум 3 місяці, щоб було бачення розробки такого сервісу.

Про це повідомляє видання Суспільне. Новини. Отже, якщо сервіс і запрацює цього року, то точно не раніше середини літа.

"Тільки сьогодні отримали доручення від президента розробити кешбек сервіс для українців. Однозначно, що ця програма підвищить лояльність українських споживачів до українських товарів", — зазначила віцепрем’єр-міністерка.

Програма компенсації частини вартості товарів і послуг, дозволить покупцям повертати частину витрачених коштів назад, але тільки в разі покупки товару, що був вироблений в Україні.

Під час свого виступу на презентації всеукраїнської платформи "Зроблено в Україні", президент Володимир Зеленський підкреслив, що завдання влади зробити все для того, аби українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні.

"Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості держави, зокрема й оборонні", — зазначив Зеленський.

Разом з тим у своїй промові президент відзначив, що технічні та фінансові параметри українського кешбеку вже готуються. На думку очільника держави, програма має почати працювати вже цьогоріч.

Нагадаємо, раніше "Телеграф повідомляв про те, що українські виробники здатні самотужки закрити наявну в ЗСУ потребу в бронемашинах. Разом з тим, на сьогодні "Українська бронетехніка" повністю закриває потребу Міністерства оборони в 120-мм мінометах.