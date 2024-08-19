В Україні запустять державний кешбек, проект розгляне Кабмін

За задумом авторів, ця програма мотивує українців купувати вітчизняну продукцію.

Уряд України вніс на розгляд проєкт постанови щодо запровадження грошових виплат для покупців українських товарів. На програму державного "кешбеку" "Купуй українське" у 2024 році хочуть виділити 3 мільярди гривень, а у 2025-му році 6 мільярдів, а прийняти документ хочуть уже 20 серпня.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк ("Голос") у своєму telegram-каналі. Заявлена мета програми полягає у підтримці вітчизняних виробників шляхом стимулювання покупців до покупок їх товарів.

"Кешбек нараховується у розмірі 10% вартості товарів українського виробництва, придбаних покупцем у попередньому (звітному) місяці. Сума кешбеку одному покупцеві за придбані у попередньому місяці товари українського виробництва не може бути меншою за 2 гривні, і не може перевищувати 3000 гривень", — йдеться у додатку до проєкту постанови.

Відповідні виплати фінансуватимуться із державного бюджету, а експеримент проводитиметься два роки.

Сам Желєзняк дуже критично ставиться до ідеї запровадження державного кешбеку.

"Замість матюків просто нагадаю, що це все відбувається в той самій реальності де нам не вистачає вже 500 млрд для армії", — говорить він.

Нагадаємо, запуск платформи "Зроблено в Україні", в рамках якої запроваджується програма кешбеку "Купляй українське", була анонсована президентом Володимиром Зеленським у лютому цього року. За його словами, ця програма дозволить залишити гроші в Україні та послужити на розвиток її бізнесу.