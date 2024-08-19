В Україні запустять державний кешбек, проект розгляне Кабмін
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За задумом авторів, ця програма мотивує українців купувати вітчизняну продукцію.
Уряд України вніс на розгляд проєкт постанови щодо запровадження грошових виплат для покупців українських товарів. На програму державного "кешбеку" "Купуй українське" у 2024 році хочуть виділити 3 мільярди гривень, а у 2025-му році 6 мільярдів, а прийняти документ хочуть уже 20 серпня.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк ("Голос") у своєму telegram-каналі. Заявлена мета програми полягає у підтримці вітчизняних виробників шляхом стимулювання покупців до покупок їх товарів.
"Кешбек нараховується у розмірі 10% вартості товарів українського виробництва, придбаних покупцем у попередньому (звітному) місяці. Сума кешбеку одному покупцеві за придбані у попередньому місяці товари українського виробництва не може бути меншою за 2 гривні, і не може перевищувати 3000 гривень", — йдеться у додатку до проєкту постанови.
Відповідні виплати фінансуватимуться із державного бюджету, а експеримент проводитиметься два роки.
Сам Желєзняк дуже критично ставиться до ідеї запровадження державного кешбеку.
"Замість матюків просто нагадаю, що це все відбувається в той самій реальності де нам не вистачає вже 500 млрд для армії", — говорить він.
Нагадаємо, запуск платформи "Зроблено в Україні", в рамках якої запроваджується програма кешбеку "Купляй українське", була анонсована президентом Володимиром Зеленським у лютому цього року. За його словами, ця програма дозволить залишити гроші в Україні та послужити на розвиток її бізнесу.