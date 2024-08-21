Покупай украинское? В бюджете не предусмотрены деньги на национальный кэшбек

К безопасности программы государственного кэшбека остается немало вопросов

Расходы на "Национальный Кэшбэк", проект постановления которого уже был вынесен на рассмотрение, не предусмотрены в государственном бюджете на 2024 год. Кроме того, безопасность программы государственного кэшбека также оставляет желать лучшего.

Об этом в эфире "Новости.Live" заявил нардеп и первый заместитель председателя Комитета ВР по бюджету Иван Крулько. Он подчеркнул, что ситуация с бюджетом очень сложная.

"Правительство планирует на 500 млрд гривен увеличить налоговую часть бюджета и сейчас ведет дискуссии по поводу, где 500 млрд этих взять. В том числе обсуждается абсолютно неоправданное поднятие налогов для бизнеса во время войны… Каким образом иметь еще дополнительные расходы и какими цифрами это все будет измеряться я сейчас не готов вам сказать. В государственном бюджете на текущий год не предусмотрены расходы на национальный кэшбек", — сказал Крулько.

Также, по словам нардепа, любые онлайн-расчеты могут стать предметом сбора и анализа информации о личности. Именно поэтому к безопасной составляющей программы государственного кэшбека остается немало вопросов.

"Многие функционалы в "Дії" работают очень эффективно, есть вещи, которыми меньше пользуются. Увидим, что будет с этой инициативой так называемого "кэшбека", — добавил Крулько.

В то же время, украинский блоггер и куратор курса "Экономика" в "Змінотворці" Николай Малуха назвал идею национального кэшбека популистической. Свое мнение выразил в Facebook.

"Вместо того чтобы навести порядок с контрабандой (что создает неравные условия для украинских производителей), забрать у налоговой возможность блокировать налоговые накладные (на пике до 40% бизнеса с этим сталкивались), что стоит украинскому бизнесу минимум 3,6 млрд грн расходов на год (расходы на труд бухгалтеров) и многое другое придумывается очередная бессмысленная инициатива из серии "простых решений".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск платформы "Сделано в Украине" в феврале этого года. Платформа станет площадкой постоянного прямого диалога государства и предпринимателей, то есть бизнеса. Она также должна включать в себя программу украинского кэшбека "Покупай украинское".

Ранее Телеграф сообщал о том, что на программу хотят выделить три млрд грн в 2024 году. В 2025 году 6 миллиардов.