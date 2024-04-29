Вашу банківську картку бачитимуть наскрізь: у програмі "національного кешбеку" знайшли цікаву деталь

Держава на законних підставах зможе "обійти" банківську таємницю

Ще у лютому президент Володимир Зеленський анонсував запуск платформи "Зроблено в Україні", яка дозволить українцям отримувати додатковий кешбек. Виявилось, що задля його отримання громадяни мають дозволити державі відстежувати усі транзакції за вказаною банківською карткою.

Про це йдеться у матеріалі "Економічної правди". Таким чином держава на законних підставах зможе "обійти" банківську таємницю.

"Людина має "прикріпити" в "Дії" одну зі своїх банківських карток та надати державі дозвіл на те, аби вона бачила всі транзакції з неї. Це необхідна умова, адже без цього кроку сервіс не зможе верифікувати покупця товару та продукцію, яку він придбав. Учаснику програми також відкриють спеціальний рахунок у банку, на який зараховуватиметься кешбек", — йдеться у матеріалі.

Нардеп Ярослав Железняк акцентує на тому, що "національний кешбек" дозволить державі відстежувати транзакції українців без обмежень, в обхід банківській таємниці. За його словами, у бюджеті України вже "знайшли нерозподілені 3-10 млрд грн", які планують вкласти у реалізацію проєкту.

Нагадаємо, що програма українського кешбеку передбачає повернення частини коштів за купівлю товарів "Зроблено в Україні". Таким чином планується заохотити українців купувати вітчизняні продукти та "залишати" гроші всередині країни, підтримуючи економіку.

Раніше "Телеграф" писав, що в уряді сказали, коли може запрацювати анонсований Зеленським кешбек за українське.