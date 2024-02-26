Кешбек за покупку українських товарів: Зеленський розповів про деталі запуску платформи "Зроблено в Україні"

Проєкт має запрацювати вже цього року

Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск платформи "Зроблено в Україні", яка стане майданчиком постійного прямого діалогу держави та підприємців, тобто бізнесу. Вона також включатиме програму українського кешбеку "Купуй українське".

Про це Зеленський заявив на форумі "Зроблено в Україні". За його словами, на спільному майданчику будуть представлені інтереси кожного, хто працює прозоро і заради України, тобто сплачує податки та не працює в Росії.

Зеленський акцентує, що малий бізнес так само цінний, як і великий бізнес. Тому підприємці кожної громади, підприємці кожної області України, кожної галузі держави однаково заслуговують на повагу та підтримку.

Кабмін має розробити практичні кроки для підтримки підприємців, за словами президента.

"Я знаю, що вже розпочався діалог з багатьма питаннями, які хвилюють бізнес і в роботі платформи "Зроблено в Україні" братимуть участь усі необхідні представники виконавчої, законодавчої гілок державної влади", − підкреслив український лідер.

Також Зеленський наголосив, що розробляється програма українського кешбеку "Купуй українське", коли за купівлю визначених типів зроблених в Україні товарів та послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку.

За словами голови держави, таким чином українські гроші залишаться в Україні та працюватимуть.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський пояснив, навіщо потрібно змінювати закон про мобілізацію в Україні.