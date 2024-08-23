У Києві знімають борди Порошенка "Армія.Мова.Віра": що відбувається, реакція політиків (відео)

Політики у мережі засудили масове зняття плакатів Петра Порошенка

У Києві масово знімають або заклеюють борди фонду Петра Порошенка з гаслами "Армія. Мова. Віра" та "ЄС. НАТО. Україна". У мережі стверджують, що ці плакати не сподобалися чинній владі.

Про це заявили на сторінці фонду та назвали це "антидержавною діяльністю".

Один із мешканців Києва встиг зняти процес очищення бордів від плакатів із гаслами на вулиці Малевича. Група робітників повідомила, що "ці борди заборонили". У фонді кажуть, що розмістили плакати спеціально до Дня Незалежності України. Але чинна влада почала тиснути на компанії, які друкували та розміщували ці борди, і навіть залучила правоохоронців, щоб змусити їх зняти.

"Нам важко зрозуміти, що, зокрема, Служба безпеки України проти "ЄС. НАТО. України". І трактувати це інакше, ніж антидержавну діяльність, складно. Так, ми переконані, що правдивість державної формули Порошенка "Армія. Мова. Віра" сьогодні доведена самим життям. А формула ЄС. НАТО. Україна — це шлях, який дасть нам ті гарантії незалежності і демократії, при яких, зокрема, неможливим буде тиск на бізнес та бєспрєдєльні політиканські забаганки до правоохоронних органів знімати привітання з Днем Незалежності, бо вони комусь не сподобалися. Надто російський стиль не пасує незалежній Україні", — стверджують у фонді Порошенко.

Засудив зняття плакатів також нардеп від Європейської солідарності Володимир В’ятрович. Він написав на своїй сторінці у Facebook, що напередодні Дня Незалежності в Україні запахло "совком".

Голова фракції "Європейська солідарність" у ВРУ Ірина Геращенко нагадала, що Україна проходила подібні заборони та цензуру 20 років тому, коли борди блокували Віктору Ющенку. Також те саме відбувалося і 15 років тому, коли до влади прийшов Віктор Янукович, який "патологічно ненавидів опозицію".

"Здавалося, після Революції Гідності подібне в Україні неможливе. Але мурло диктатури явно проглядається за всіма цими істеричними вказівками зривати борди з інформацією про допомогу ЗСУ та чорними списками. Гасло "Армія. Мова. Віра" — тепер під забороною?", — написала політик.

А колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян, який зараз слугує у ЗСУ.

"Іноді можна перемогти ссср і ним стати", — написав він

Також "Телеграф" розповідав про те, де зараз перебувають сини Петра Порошенка та чому не захищають Україну.