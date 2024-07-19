Порошенка не пустили в США: в ЄС дорікнули "слугам народу" вояжами в інше місце

У партії впевнені, що їх не пустили за вказівкою Банкової

Народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла, чому кількох представників їхньої політичної партії, включно з нею, не пустили до США. Нагадаємо, 14 липня Петро Порошенко та ще кілька депутатів не змогли виїхати з України.

Про причини цього в інтерв’ю виданню "Телеграф" розповіла депутатка від "Євросолідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе. Повну версію розмови читайте у матеріалі: ЄС готова до коаліції зі "слугами", але є умови, — нардепка про кризу в Раді і зустріч Порошенка з Трампом

За словами Климпуш-Цинцадзе, "Євросолідарність" отримала запрошення на Конвент через те, що є правоцентристською партією, яка є членом кількох міжнародних платформ.

"Одна з цих платформ – це Європейська народна партія на європейському рівні і аналогічна платформа є на світовому рівні — Міжнародний демократичний союз, куди входять понад 85 світових партій. Як "Євросолідарність", так і Республіканська партія США теж є учасниками цієї платформи. І от керівник цієї платформи, колишній прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер надіслав індивідуальні запрошення для участі у конвенті — Петру Порошенку, мені, Ірині Геращенко та Марії Іоновій", — розповіла депутатка.

Четверо депутатів отримали також запрошення від сенаторів США, аби спікер українського парламенту не мав підстав відмовити їм у виїзді. Проте це не спрацювало.

Водночас, за словами Климпуш-Цинцадзе, рішення Кабінету міністрів про те, що депутати під час дії воєнного стану можуть виїжджати з країни тільки на основі погодженого відрядження загалом незаконне та неконституційне.

"Цього ніде не прописано в законодавстві. В законі написано, що під час дії воєнного стану і під час дії надзвичайного стану жодним чином не може обмежуватися діяльність народного депутата, включно з міжнародною діяльністю", — розповіла депутатка.

"На виконання незаконної постанови уряду, спікер парламенту Руслан Стефанчук вже тричі змінював своє внутрішнє розпорядження, на основі чого він надає дозволи щодо відрядження. І щоразу все жорсткішими ставали умови видачі цих дозволів. На жаль, все це функціонує так, як і вся держава — керується 5-6 менеджерами в ручному режимі. Так і в парламенті: хто не вважається лояльним, то до них застосовуються обмежувальні вимоги повною мірою".

При цьому, як зауважила народна обраниця, депутати з інших партій, зокрема "Слуги народу", здійснюють постійні візити в інші країни.

"Ми бачимо, що купа людей, наприклад, зі "Слуги народу", мають цілий вояж Латинською Америкою, якимись важливими, але не ключовими країнами сьогодні. Точно не на запрошення їхніх спікерів.Це говорить про вибірковий підхід і про ручне управління ось цим механізмом, який штучно створений в порушення закону. І вони (керівництво парламенту — прим. ред.) не відповідають "ні", вони просто ігнорують ці звернення, залишають їх без розгляду", — каже Климпуш-Цинцадзе.

На питання журналістки про те, чи запитували депутати з "Євросолідарності" у Стефанчука про причини відмови у виїзді, депутатка відповіла схвально і зауважила, що говорили про це не лише зі спікером парламенту.

"Грають вар'ята — це інакше просто не можна назвати. Мовляв, ви щось там не виконали. Ще одна причина: пленарний тиждень, маємо всі працювати", — розповіла народна обраниця.

При цьому, Климпуш-Цинцадзе окремо зауважили щодо пленарного тижня загалом. за її словами, він був перенесений з попереднього. Через нібито непередбачувану поїздку пана спікера до США.

"Він не знав, що саміт НАТО буде в давно визначені дати. Весь парламент України переніс засідання через те, що він у відрядженні. Мені здається, що взагалі за час історії українського парламенту це вперше така історія. Тому поточний тиждень не планувався пленарним", — мовила Климпуш-Цинцадзе.

Народна обраниця впевнена, що блокування виїзду депутатів від "Євросолідарності" до США не що інше, як пряма вказівка з Банкової.

"Я переконана, що це вказівка з Банкової. На жаль, сьогодні ми не бачимо цієї суб'єктності у голови Верховної Ради, який би захищав саме парламентаризм в Україні й парламент як інституцію", — насамкінець зауважила Климпуш-Цинцадзе.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що спонсори Байдена заморозили 90 мільйонів доларів, щоб змусити його піти з виборів. The New York Times, посилаючись на власні джерела, зазначає, що рішення спонсорів стало прямим наслідком провальних дебатів Байдена з експрезидентом Дональдом Трампом.