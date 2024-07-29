Скандальний нардеп Дмитрук назвав Порошенка "зрадником": як пояснив

На думку колишнього нардепа зараз Рада повинна вирішувати нагальні проблеми, замість того, щоб займатис религійними питаннями

Урядовий законопроєкт 8371 щодо заборони релігійних організацій з центрами впливу в державі агресорі розколює українське суспільство, утискає в правах велику кількість громадян держави. Таку думку висловив колишній член фракції "Слуга народу" нардеп Артем Дмитрук, який нещодавно навіть став іподияконом УПЦ (МП).

Він зауважив, що ідейним натхненником і двигуном цього законопроєкту являється 5-й президент України Петро Порошенко. Свою позицію Дмитрук озвучив "Телеграфу" в ексклюзивному інтерв'ю "І в УПЦ були зрадники": нардеп Дмитрук про зв’язки з Москвою, Порошенка та своє ставлення до патріарха Кирила".

На думку екснардепа, законопроєкт 8371 — це по суті розкол держави на правильних та неправильних, на віруючих та невіруючих. Дмитрук вважає, що люди повинні самі обирати до яких храмів їм ходити.

"Якщо ми подивимося на останню ситуацію в парламенті (23 липня опозиційні нардепи заблокували трибуну ВР, вимагаючи голосування за законопроект про заборону УПЦ, — Ред.), я вважаю це зрадою, злочином проти державності, проти народу України, який зробив Петро Порошенко зі своєю командою прибічників", — висловив свою думку Дмитрук.

Він пояснив, що під час війни, тоді коли вкрай необхідно збиратись і вирішувати нагальні питання, колишній президент приходить до трибуни, показує свою позицію і блокує парламент, блокує повністю роботу Верховної Ради на місяць. "Невже це не злочин? Це злочин щодо держави та до народу України заблокувати роботу Верховної Ради тільки для того, щоб просунути свою релігійну організацію.", — резюмував Дмитрук.

Нагадаємо, що ще в жовтні минулого року нардепи в першому читанні прийняли законопроект 8371 який забороняє діяльність в Україні церков з центрами впливу в державі агресорі. Вже дев’ять місяців проект закону лежить в Раді без розгляду у другому читанні. Заблокувавши трибуну, нардепи від "ЄС" та "Голосу" і деякі "слуги", стали вимагати від колег нарешті визначитися. Втім, питання так і не було закрито. А Рада була вимушена піти на двотижневу перерву до напрацювання консенсусу по законопроекту.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі церковних лавок УПЦ (МП) розповсюджували антиукраїнську літературу. Масове поширення цих матеріалів могло призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки у країні. Однак зараз цей канал постачання вже заблоковано правоохоронцями.