Скільки коштує стати сусідом Порошенка: у мережі показали елітний особняк у Козині (відео)

Будинок можна не лише купити

У селищі Козин в Обухівському районі Київської області, у якому проживають відомі українські політики й бізнесмени, продається елітний особняк. Коштує цей будинок 1,1 мільйона доларів США.

Ріелтор поділився у соцмережі оглядом на цю елітну нерухомість. Ділянка, на якій розташований будинок, має площу 50 соток. А площа самого будинку складає 900 метрів квадратних.

Як пишуть у соцмережах, поряд з цим маєтком знаходиться будинок п'ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка. Тож, купуючи цей особняк, можна отримати своєрідний "бонус".

На першому поверсі розташований просторий хол, гостьовий санвузол, коридор, зона приймання їжі, вітальня, вбиральня та спуск на цокольний поверх, що повністю дублює планування першого поверху. Там розташоване укриття.

Також на першому поверсі розташований камін на дровах. Ремонт виконаний у світлих тонах із використанням мармуру. Всі меблі, двері та люстри в особняку італійського виробництва.

На другому поверсі розташовується кімната з виходом на терасу, своєю гардеробною та санвузлом. Також є ще одна спальня з індивідуальним санвузлом та виходом на терасу. Покриття підлоги в кімнатах — гарне лаковане дерево.

Варто зазначити, що цей особняк можна не лише купити. Також його можна орендувати за $8000 на місяць.

Козин на мапі

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