В Киеве снимают борды Порошенко "Армія.Мова.Віра": что происходит, реакция политиков (видео)

Политики в сети осудили массовое снятие плакатов Петра Порошенко

В Киеве массово снимают или заклеивают борды фонда Петра Порошенко с лозунгами "Армія. Мова. Віра" и "ЄС. НАТО. Україна". В сети утверждают, что эти плакаты не понравились действующей власти.

Об этом заявили на странице фонда и назвали это "антигосударственной деятельностью".

Один из жителей Киева успел заснять процесс очищения бордов от плакатов с лозунгами на улице Малевича. Группа рабочих сообщила, что "эти борды запретили". В фонде говорят, что разместили эти плакаты специально ко Дню Независимости Украины. Но действующая власть начала давить на компании, которые печатали и размещали эти борды, и даже привлекла правоохранителей, чтобы заставить их снять.

"Нам трудно понять, что, в частности, Служба безопасности Украины против "ЄС. НАТО. України". И трактовать это иначе, чем антигосударственную деятельность, сложно. Да, мы убеждены, что правдивость государственной формулы Порошенко "Армія. Мова. Віра" сегодня доказана самой жизнью. А ведь формула ЕС. НАТО. Украина — это путь, который даст нам те гарантии независимости и демократии при которых, в частности, невозможно будет давление на бизнес и беспредельные политиканские прихоти в правоохранительные органы снимать поздравления с Днем Независимости, потому что они кому-то не понравились. Слишком российский стиль не подходит независимой Украине", — утверждают в фонде Порошенко.

Осудил снятие плакатов также нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович. Он написал на своей странице в Facebook, что накануне Дня Независимости в Украине запахло "совком".

Председатель фракции "Европейская солидарность" в ВРУ Ирина Геращенко напомнила, что Украина проходила подобные запреты и цензуру 20 лет назад, когда борды блокировали Виктору Ющенко. Также то же самое происходило и 15 лет назад, когда к власти пришел Виктор Янукович, который "патологически ненавидел оппозицию".

"Казалось, после Революции Достоинства подобное в Украине невозможно. Но мурло диктатуры явно просматривается за всеми этими истерическими указаниями срывать борды с информацией о помощи ВСУ и черными списками. Лозунг "Армія. Мова. Віра" — теперь под запретом?", — написала политик.

А бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который сейчас служит в ВСУ.

"Иногда можно победить ссср и им стать", — написал он

Также "Телеграф" рассказывал о том, где сейчас находятся сыновья Петра Порошенко и почему не защищают Украину.