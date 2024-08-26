Кияни пишуть про відсутність світла та води: що сталося

У кількох районах столиці перебої з енергопостачанням

У кількох районах Києва під час повітряної тривоги через ракетну атаку 26 серпня відбуваються перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Телеграм-каналі. На правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням.

Як повідомляє генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко у Фейсбуці, у Києві екстрені відключення.

"Київ, Дніпро. Йде обстріл енергосистеми. Подекуди відсутнє світло. Точна причина буде встановлена після завершення тривоги. Будьте у безпеці", — пише Коваленко.

Крім цього, Київводоканал повідомляє про відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах. Також пишуть про відсутність світла в Одесі та інших регіонах.

Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла — ДТЕК

Нагадаємо, що у понеділок, 26 серпня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Вона пов'язана не тільки з вильотом МіГ-31, але й з тим, що у повітряному просторі РФ зафіксовано до 11 бомбардувальників Ту-95. О 6 ранку на Київщині вперше пролунали потужні вибухи.