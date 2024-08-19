Вакансія для "різноробочих" – це русизм: як правильно називати таких працівників українською

Це слово точно передає суть професії людини

На ринку праці постійно є попит на "різноробочих" — працівників без вузької спеціалізації, готових виконувати різноманітні завдання. Таких вакансій можна побачити чимало, і в їхньому описі одразу впадають в око помилки.

Річ у тому, що слово "різнорабочий" не є українським. Це русизм, який часто вживають в розмовній мові та оголошеннях про роботу.

В українській мові для позначення терміна "разнорабочий" найточнішим відповідником є слово "різнороб". Це слово описує людини, яка виконує різноманітні роботи без спеціалізації в одній конкретній сфері. Різнороб може займатися фізичною працею в різних галузях, таких як будівництво, сільське господарство, обслуговування тощо.

Хто такий різнороб

Слово "різнороб" вживаються для опису особи, яка має широкий спектр навичок і може виконувати різні завдання. Це може бути, наприклад, працівник, який допомагає в будівництві, ремонті, прибиранні або інших фізичних роботах. Різнороби часто затребувані в ситуаціях, де потрібні універсальні навички, а також у випадках, коли необхідно швидко замінити спеціаліста в певній галузі.

Інші терміни

Крім "різнороба", в українській мові також використовуються терміни"чорнороб", "робітник" і "працівник". Однак, "робітник" зазвичай вживають для позначення особи, яка працює на підприємствах або в промисловості, тоді як "працівник" є більш загальним терміном, що охоплює людей, зайнятих у різних сферах діяльності. А от "чорнороб", згідно зі словником, – це некваліфікований робітник, який виконує переважно фізично важку, брудну роботу.

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