Час відмовитися від "намеков": як говорити українською про що-небудь здалеку

Це слово запозичене з російської мови

В українській мові є кілька варіантів, якими легко можна замінити російське "намек". Хоча це слово і вживають в розмовній мові, проте для української воно не є питомим.

Маємо власні відповідники, які точно і влучно передають це поняття. Розгляньмо, як правильно висловити цю думку українською.

Як сказати "намек" українською

Натяк — найбільш вживане слово, яке точно передає значення "намек". Означає слово або вислів, що не повністю щось розкриває, а лише створює умови для догадування. Вживається у різних контекстах, від літературних до розмовних.

Знак — може вживатися в контексті, коли йдеться про якийсь символічний жест чи дію.

Підказка — слово, яке підходить для ситуацій, коли ви хочете дати зрозуміти щось без прямого висловлювання. В значенні наштовхувати кого-небудь на якусь думку, вчинок і т. ін.

Алюзія — більш літературний варіант, який часто вживають в літературі для позначення непрямого посилання на щось. Словник подає його як уживаний у художньому творі як риторичний прийом натяк на загальновідомий історичний, літературний чи побутовий факт.

Також синонімами до слова натяк ( як вислів з прихованим змістом) можуть бути слова підтекст, двозначність, недомовленість, замовчання, алегорія. А вибір правильного відповідника залежить від ситуації.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати "суета" українською. Іноді для точної передачі змісту може знадобитися описовий переклад або фразеологізм.