"Ні риба ні м’ясо" – це банально: 8 колоритних фразеологізмів, щоб влучно описати посередність

Багатство синонімічних фразеологізмів свідчить про розвиненість української мови

Українська мова славиться своїм багатством не лише на рівні лексики, а й у царині фразеології. Особливо яскраво це проявляється у великій кількості синонімічних фразеологізмів, які описують одне й те саме поняття.

Цікаво, що більшість цих фразеологізмів побудовані за принципом протиставлення: "ні X, ні Y". Це підкреслює невизначеність, "серединність" описуваної особи, яка не належить до жодної з крайностей.

Розгляньмо це на прикладі виразів, що позначають "людину невизначених здібностей, невиразної вдачі", про яку б російською можна було сказати "ни риба ни мясо". У нашій мові існує ціла низка колоритних фразеологізмів для опису такої особи, про них у своїй книзі "Культура слова: мовностилістичні поради" розповів професор Пономарів:

Ні се ні те, Ні риба ні м'ясо, Ні рак ні риба, Ні пес ні баран, Ні пава ні ґава, Ні два ні півтора, Ні Богові свічка ні чортові кочерга, Ні швець ні жнець, Ні грач ні помагач.

Кожен з цих виразів має свій особливий колорит та відтінок значення, але всі вони об'єднані спільною ідеєю — описати людину, яка не має чітко виражених рис характеру чи талантів. Такі фразеологізми часто використовуються в розмовній мові, художній літературі та публіцистиці для надання мовленню експресивності та образності. Вони дозволяють коротко і влучно схарактеризувати людину, не вдаючись до довгих описів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати "отзывчивый" українською. Для цього слова теж є десяток синонімів на всі випадки.