"Ні риба ні м’ясо" – це банально: 8 колоритних фразеологізмів, щоб влучно описати посередність
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Багатство синонімічних фразеологізмів свідчить про розвиненість української мови
Українська мова славиться своїм багатством не лише на рівні лексики, а й у царині фразеології. Особливо яскраво це проявляється у великій кількості синонімічних фразеологізмів, які описують одне й те саме поняття.
Цікаво, що більшість цих фразеологізмів побудовані за принципом протиставлення: "ні X, ні Y". Це підкреслює невизначеність, "серединність" описуваної особи, яка не належить до жодної з крайностей.
Розгляньмо це на прикладі виразів, що позначають "людину невизначених здібностей, невиразної вдачі", про яку б російською можна було сказати "ни риба ни мясо". У нашій мові існує ціла низка колоритних фразеологізмів для опису такої особи, про них у своїй книзі "Культура слова: мовностилістичні поради" розповів професор Пономарів:
- Ні се ні те,
- Ні риба ні м'ясо,
- Ні рак ні риба,
- Ні пес ні баран,
- Ні пава ні ґава,
- Ні два ні півтора,
- Ні Богові свічка ні чортові кочерга,
- Ні швець ні жнець,
- Ні грач ні помагач.
Кожен з цих виразів має свій особливий колорит та відтінок значення, але всі вони об'єднані спільною ідеєю — описати людину, яка не має чітко виражених рис характеру чи талантів. Такі фразеологізми часто використовуються в розмовній мові, художній літературі та публіцистиці для надання мовленню експресивності та образності. Вони дозволяють коротко і влучно схарактеризувати людину, не вдаючись до довгих описів.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати "отзывчивый" українською. Для цього слова теж є десяток синонімів на всі випадки.