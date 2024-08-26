Незаконно утримують у ТЦК? Що робити та хто може допомогти, розповів адвокат

Є кілька підстав для затримання військовозобов'язаного

В Україні продовжується обов'язкова мобілізація військовозобов'язаних, під час якої співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) можуть направляти людину до військомата. Але українців цікавить питання, що ж робити, якщо особу утримують там незаконно.

Як зазначили фахівці "Юридичної сотні" виданню "Фокус", поліція має право затримати військовозобов'язаного за порушення правил військового обліку і законодавства про мобілізацію.

Зокрема, це можливо:

коли до поліції звертається ТЦК та СП про необхідність здійснити адмінзатримання у зв’язку з вчиненням адмінправопорушення;

коли поліція під час перевірки документів виявила, що військово-обліковий документ відсутній або є інформація в реєстрах і базах даних про розшук такої особи;

якщо орган охорони державного кордону виявив, що в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є відомості про подання такої особи в розшук.

Що робити, якщо особу затримали незаконно

Зазначається, що в такому випадку людина має право зв'язатися з рідними. Також особа може отримати безоплатну правову допомогу з проханням надати адвоката коштом держави.

За словами юристів, у разі незаконного утримання у ТЦК адвокат має викликати слідчо-оперативну групу і повідомити про це. Далі — звернутися до суду на території, де розташований військкомат.

Зауважимо, що родичі військовозобов'язаного можуть звернутися до суду навіть посеред ночі. Для цього можна викликати охорону, яка чергує цілодобово і попросити зв'язати з начальником канцелярії. Той зобов'язаний викликати чергового слідчого суддю. І далі адвокат має подати скаргу про незаконне утримання людини під вартою.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто має право на бронь від мобілізації у вересні.