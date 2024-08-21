Бронь, за якою не потрібно йти до ТЦК: як отримати відстрочку в "Дії"

Результат буде за добу

Український уряд спростив процедуру бронювання від мобілізації. Тепер керівники підприємств можуть оформити для своїх працівників бронь через портал "Дія".

Як саме працює система, розповіли у пресслужбі Міністерства економіки. Зазначається, що результат стане відомим протягом доби після відправлення запиту на бронювання.

Право на бронь мають виключно підприємства, які забезпечують потреби Збройних Сил України або належать до категорії критично важливих. Перелік таких підприємств затверджується центральними органами виконавчої влади та обласними військовими адміністраціями.

Алгоритм онлайн бронювання для керівника підприємства:

відкрити портал "Дія";

сформувати заяву про бронювання військовозобов’язаних працівників;

засвідчити заяву електронним підписом та відправити.

Системи автоматично перевірять усіх зазначених працівників за державними базами, зокрема, в реєстрі "Оберіг". Результати перевірки будуть відомі протягом 24 годин. Це дозволить підтвердити офіційне працевлаштування кожного співробітника та його відповідність критеріям для бронювання.

Термін дії броні працівників від мобілізації встановлюється Міністерством економіки України та не може перевищувати пів року. Тобто, працівник може бути заброньований на строк від одного дня до шести місяців залежно від рішення уряду.

Не підпадають під бронювання:

працівники, які мають відстрочку від призову під час мобілізації з інших підстав;

працівники, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності.

Раніше "Телеграф" писав, що кожному п'ятому відмовляють у бронюванні через "Дію". Причини різні та не пов'язані з технічним збоєм.