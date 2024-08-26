Незаконно удерживают в ТЦК? Что делать и кто может помочь, рассказал адвокат
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Есть несколько оснований для задержания военнообязанного
В Украине продолжается обязательная мобилизация военнообязанных, во время которой сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) могут направлять человека в военкомат. Но украинцев интересует вопрос, что делать, если человека удерживают там незаконно.
Как отметили специалисты "Юридической сотни" изданию "Фокус", полиция имеет право задержать военнообязанного за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации.
В частности, это возможно:
- когда в полицию сообщает ТЦК и СП о необходимости осуществить админзадержание в связи с совершением админправонарушения;
- когда полиция при проверке документов обнаружила, что военно-учетный документ отсутствует или есть информация в реестрах и базах данных о розыске такого лица;
- если орган охраны государственной границы обнаружил, что в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть сведения о подаче такого лица в розыск.
Что делать, если человек был задержан незаконно
Отмечается, что в этом случае человек имеет право связаться с родными. Также лицо может получить бесплатную правовую помощь с просьбой предоставить адвоката на средства государства.
По словам юристов, в случае незаконного удержания в ТЦК адвокат должен вызвать следственно-оперативную группу и сообщить об этом. Далее обратиться в суд на территории, где расположен военкомат.
Заметим, что родственники военнообязанного могут обратиться в суд даже ночью. Для этого можно вызвать охрану, дежурящую круглосуточно, и попросить связать с начальником канцелярии. Тот должен вызвать дежурного следственного судью. И дальше адвокат должен подать жалобу о незаконном удержании под стражей человека.
Ранее "Телеграф" рассказывал, кто имеет право на бронь от мобилизации в сентябре.