Незаконно удерживают в ТЦК? Что делать и кто может помочь, рассказал адвокат

Есть несколько оснований для задержания военнообязанного

В Украине продолжается обязательная мобилизация военнообязанных, во время которой сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) могут направлять человека в военкомат. Но украинцев интересует вопрос, что делать, если человека удерживают там незаконно.

Как отметили специалисты "Юридической сотни" изданию "Фокус", полиция имеет право задержать военнообязанного за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации.

В частности, это возможно:

когда в полицию сообщает ТЦК и СП о необходимости осуществить админзадержание в связи с совершением админправонарушения;

когда полиция при проверке документов обнаружила, что военно-учетный документ отсутствует или есть информация в реестрах и базах данных о розыске такого лица;

если орган охраны государственной границы обнаружил, что в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть сведения о подаче такого лица в розыск.

Что делать, если человек был задержан незаконно

Отмечается, что в этом случае человек имеет право связаться с родными. Также лицо может получить бесплатную правовую помощь с просьбой предоставить адвоката на средства государства.

По словам юристов, в случае незаконного удержания в ТЦК адвокат должен вызвать следственно-оперативную группу и сообщить об этом. Далее обратиться в суд на территории, где расположен военкомат.

Заметим, что родственники военнообязанного могут обратиться в суд даже ночью. Для этого можно вызвать охрану, дежурящую круглосуточно, и попросить связать с начальником канцелярии. Тот должен вызвать дежурного следственного судью. И дальше адвокат должен подать жалобу о незаконном удержании под стражей человека.

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