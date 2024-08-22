Відстрочка від мобілізації: коли люди з інвалідністю зможуть продовжити її без візиту в ТЦК

Коли інформації в базі даних недостатньо, людині доведеться йти до військкомату

Попри законодавчі норми, які передбачають бронювання через "Дію", люди з інвалідністю досі змушені стояти в чергах до ТЦК для оформлення відстрочки. Навіть маючи право на відстрочку, вони не можуть автоматично продовжити її термін.

Як з'ясувала "Судово-юридична газета", цифрова команда Міноборони поки що не змогла реалізувати цю функцію. У ЗМІ зазначають, що згідно з постановою Кабміну №560, тривалість відстрочки не може перевищувати терміну мобілізації, встановленого Указом Президента, тобто 90 днів.

Наприклад, особи, які подали документи до 12 серпня, отримали відстрочку до цієї дати. Тим, хто подасть документи пізніше, відстрочка буде надана до 9 листопада. Після закінчення цього терміну, для продовження відстрочки необхідно буде повторно звернутися до територіального центру комплектування.

У Міністерстві оборони відповіли, чи може бути оформлена відстрочка в автоматичному порядку для осіб з інвалідністю призовного віку. Відповідно до законодавства, при продовженні мобілізації перевірка підстав для відстрочки здійснюється за допомогою Єдиного державного реєстру призовників.

Якщо система не зможе автоматично перевірити право на відстрочку за даними реєстру, то людину попросять надати довідки в ТЦК, які це підтвердять.

Як зазначили у Міноборони, Директорат цифрової трансформації працює над створенням єдиної системи, яка об’єднає дані з різних реєстрів, зокрема, для автоматизації процесів мобілізації. Однак наразі невідома точна дата, коли буде завершено роботу над автоматичним продовженням відстрочки, та людям з інвалідністю не прийдеться стояти в чергах до ТЦК.

Раніше "Телеграф" писав, який вигляд має документ про відстрочку від мобілізації. Довідка видається особисто військовозобов'язаному після офіційного оформлення.