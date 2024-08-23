Є одна умова: коли багатодітних чоловіків можуть мобілізувати

Відповідь дала адвокатка

Деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків можуть отримати відстрочку від мобілізації. За певних умов таке право мають і багатодітні батьки.

Питання про призов багатодітних регулюється законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", як розповіла адвокатка АО Legal Strategy Віолета Монастирська для "Факти". Якщо сім'я претендує на статус багатодітної, то подружжя має виховувати трьох і більше дітей віком до 18 років.

Як пояснює вона, згідно з законом, багатодітні жінки або чоловіки, що виховують разом або самостійно трьох і більше неповнолітніх дітей, можуть отримати відстрочку. Однак якщо у них є заборгованість зі сплати аліментів, розмір якої перевищує тримісячну суму, то вони автоматично втрачають право на відтермінування призову.

Водночас багатодітного чоловіка не можна мобілізувати, якщо він:

заброньований на підприємстві, організаціях чи установах;

має близького родича з І чи ІІ групою інвалідності;

є опікуном особи, якій потрібен постійний догляд згідно з висновком медкомісії;

працівник та службовець ЗС України, Нацполіції, Нацгвардії України, ДПСУ та СБУ тощо.

Для підтвердження статусу сім'я має отримати відповідне посвідчення. Для його оформлення треба звернутись до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних держадміністрацій чи виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад або ЦНАПу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який вигляд має документ про відстрочку від мобілізації.