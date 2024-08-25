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Не тільки нардепи та поліція: хто має право на бронь від мобілізації у вересні

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
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Автор
Мобілізація
Мобілізація. Фото Колаж "Телеграфу"

Не всі підприємства можуть бронювати 100% працівників

Попри загальну мобілізацію в Україні, деякі чоловіки призовного віку можуть отримати відстрочку від служби в армії. Зокрема, це стосується працівників певних установ та підприємств.

Бронювання військовозобов'язаного означає надання йому відстрочку від мобілізації. Під бронювання підпадають особи, які працюють:

  • в органах державної влади та інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та життя населення;
  • в спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, згідно з укладеними міжнародними договорами.

Зокрема, забронювати можуть співробітників важливих для функціонування та оборони держави підприємств. Відстрочку від мобілізації можуть отримати працівники наступних структур:

  • поліція;
  • рятувальна служба;
  • органи державної влади та місцевого самоврядування;
  • компанії зі сфери медіа та культури;
  • виробники товарів для армії;
  • підприємства, які виробляють і ремонтують товари військового призначення, техніку, боєприпаси;
  • підприємства, яким встановлено мобілізаційні завдання;
  • інші критично важливі для української економіки підприємства.

Варто зазначити, що згідно з законодавством, іншим підприємствам дозволено бронювати не більше 50% своїх працівників, водночас ДСНС і Нацполіції — до 90% службовців. Підприємства військово-промислового комплексу мають право забронювати до 100% працівників.

Раніше "Телеграф" писав, що у вересні можуть заборонити мобілізацію ще однієї категорії чоловіків. Через прогалину в законодавстві є можливість мобілізувати юнаків з 18 років.

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#Мобілізація #відстрочка #Бронь