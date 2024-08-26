Подря, стрих, вишка і не тільки: як можна колоритно перекласти російське "чердак"

Правильне вживання української лексики збагачує нашу мову

Багато хто звик використовувати російське слово "чердак" для позначення верхньої частини будинку під дахом. Однак в українській мові є свої власні слова для цього приміщення.

Розберімося, як правильно називати цю частину будівлі. Маємо не лише літературні, ай багате розмаїття регіональних варіантів.

Основні варіанти

Горище — найпоширеніший і літературний варіант. Воно означає приміщення між стелею і покрівлею будинку

Підда́шшя — також правильний літературний варіант. Проте також може означати покрівлю на стовпах або інших опорах для захисту від сонця, негоди, навіс.

Регіональні особливості

Горище — поширене на північному заході України, зокрема у Рівному.

Гора — вживається на території Хмельницької області та Рівненщини.

Стрих — характерне для Львівської, Івано-Франківської областей і заходу Тернопільщини.

Чердак (русизм) — використовується на невеликій території Хмельницького району.

Вишка — зустрічається окремими осередками у Західній Україні, частіше ближче до Житомирщини.

Під, Пюд, Под, Подря, Пуд — ці варіанти поширені на Закарпатті та Буковині.

Отже, варто використовувати слово "горище" як основний варіант у повсякденному мовленні та офіційних документах. А от для колориту можна послуговуватися діалектними назвами. Уникайте вживання російського слова "чердак", адже українська мова має власні милозвучні відповідники.

Раніше "Телеграф" роповідав, як одним словом сказати "полнолуние" українською. Про нього майже забули.